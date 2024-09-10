OPPO A3 в Украине: бюджетный смартфон с военной защитой, емкой батареей и ценой 7,6 тыс грн

OPPO AED Украина сообщила о начале продаж в Украине нового бюджетного смартфона OPPO A3. Это устройство имеет сертификат соответствия американскому военному стандарту ударопрочности MIL-STD 810H и защиту от влаги по стандарту IP54.

Смартфон OPPO A3 получил 6,67-дюймовый LCD дисплей с разрешением HD+ (1604×720 пикселей) и частотой обновления изображения 90 Гц. Максимальная яркость при солнечном свете заявлена на уровне 1000 нит. Благодаря функции Splash Touch улучшается распознавание прикосновения, когда экран влажный.

Устройство оснащено процессором Snapdragon 6s 4G Gen1 и оперативной памятью объемом 6 ГБ. На выбор пользователей предлагаются версии с хранилищем емкостью 128 и 256 ГБ. Поддерживается установка карты памяти. Батарея имеет емкость 5100 мАч. Поддерживается быстрая зарядка SUPERVOOC мощностью 45 Вт. Батарея способна работать на уровне более 80% от начальной емкости после 1600 циклов зарядки. В смартфоне доступны 50-мегапиксельная основная камера и 5-мегапиксельная фронтальная камера. Устройство имеет размеры 165,77х76,08х7,68 мм и вес 186 г.

Смартфон OPPO A3 поступит в продажу в Украине с 12 сентября. До 29 сентября на него установлена акционная цена 7599 грн (за версию 6+256 ГБ памяти). Он доступен в цветах Мерцающий Черный (Sparkle Black) и Звездно-фиолетовый (Starry Purple). Модель в цвете Sparkle Black изготовлена по технологии OPPO Glow, что помогает защитить ее от отпечатков пальцев и грязи. Другие модели имеют глянцевую панель.

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