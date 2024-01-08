Oppo Find X7 Ultra совместил 1-дюймовый сенсор с двумя перископическими камерами

Флагман Oppo, Find X7 Ultra, стал первым смартфоном с двумя камерами-перископами. Одна из них имеет 3-кратный зум и использует 1/1,56-дюймовый сенсор, который, по словам Oppo, является самым большим телесенсором в любом смартфоне. Большие сенсоры обычно позволяют делать лучшие фотографии в условиях недостаточного освещения, что может быть проблемой для вторичных камер некоторых телефонов. Второй перископический объектив предлагает 6-кратный оптический зум с 1/2,51-дюймовым сенсором.

Еще две 50-мп камеры дополняют заднюю часть телефона Oppo. Сюда входит основная камера, первой на рынке использующая 1-дюймовый сенсор Sony второго поколения (LYT-900), а также сверхширокоугольная камера (размер сенсора: 1/1,95 дюйма). Все четыре детектора работают на базе новой системы обработки изображений HyperTone Image Engine от Oppo, передает The Verge.

В остальном Find X7 Ultra имеет типичные характеристики флагманских смартфонов. Работает на новейшем процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с аккумулятором 5000 мАч, который можно быстро заряжать с помощью зарядного устройства мощностью до 100 Вт или 50 Вт беспроводным способом. Его 6,82-дюймовый экран имеет разрешение 1440p, максимальную частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость до 4500 нит при просмотре HDR-контента.

Скорее всего, Find X7 Ultra останется эксклюзивом китайского рынка, и его не планируют выпускать в Европе или США, как и прошлогодний Find X6 Pro. В Китае цены начинаются от 5999 юаней (около 845 долларов США) за модель с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ встроенной памяти, до 6999 юаней (около 990 долларов США) за топовую модель с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.