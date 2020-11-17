Oppo показала концепт смартфона со сворачивающимся дисплеем

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Во время проведения конференции Oppo Inno Day китайская компания представила свои последние инновации в сфере создания смартфонов. Среди таких новшеств представители компании показали концепт устройства со сворачивающимся дисплеем. Соответствующая публикация была размещена в официальной учётной записи компании в соцсети Weibo.

Доступное изображение не показывает, как дисплей разворачивается или убирается. Глядя на изображение, можно понять, что часть корпуса смартфона может подниматься вверх, вытягивая за собой дисплей из нижней части корпуса. В результате происходит увеличение высоты экрана. В самой компании ограничились короткой фразой следующего содержания:

«В будущем ваш смартфон сможет свободно втягиваться».

Источник: gsmarena