Oppo запатентовала смартфон со сверхбыстрой передачей данных видимым светом Li-Fi (до 20 Гбит/с)

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Веб-ресурс LetsGoDigital, часто публикующий качественные трехмерные модели грядущих мобильных новинок, обратил внимание на один из свежих патентов Oppo, в котором описывается смартфон с поддержкой Li-Fi — более скоростной альтернативе Wi-Fi.

О весьма перспективной беспроводной технологии сверхбыстрой передачи данных видимым светом Li-Fi, предусматривающей использование светодиодной лампочки в качестве модема, в новостях нашего сайта рассказывалось уже множество. Разработки ведутся несколько последних лет, а в прошлом году дочерняя компания Philips Hue представила интернет-лампочки для корпоративного сегменте, способные передавать данные со скоростью 250 Мбит/с.

В отличие от уже хорошо знакомой технологии Wi-Fi, работающей на радиоволнах, технология Li-Fi используется для передачи данных свет (видимый свет электромагнитного спектра от 400 до 800 ТГц) — отсюда и название Light Fidelity. Передатчиком в данном случае выступает белый светодиод высокой яркости, а приемником — кремниевый фотодиод. Короткие импульсы при быстром диммировании LED преобразуются приемником в электрический сигнал, после чего тот преобразуется обратно в поток двоичных данных. К слову, светодиодные лампочки могут мерцать на очень высоких скоростях, неразличимых человеческому глазу.

Главные преимущества технологии Li-Fi — более высокая скорость передачи данных, стабильность соединения и безопасность. Скорость передачи данных в системах Li-Fi может достигать 20 Гбит/с, что сопоставимо с высокоскоростными проводными пинтерфейсами USB 3.2 и HDMI 2.0. Минусы — дальность эффективного действия (всего 10 метров против 32 метров у Wi-Fi) и фундаментальные ограничения (свет не проходит через стены, хотя это плюс для безопасности, и на улице при солнечном свете технология не работает).

Патент Oppo описывает смартфон c двумя фотодиодами — на верхней грани и на задней панели, рядом с камерой. Вероятно, это сделано для обеспечения работы технологии вне зависимости от положения смартфона относительно источника сигнала.

Наличие патента вовсе не означает, что Oppo обязательно выпустит такой продукт, но и вероятность этого исключать нельзя. С учетом ограничений Li-Fi в потребительских устройствах можно рассматривать скорее как дополнение к Wi-Fi, а не его полноценную замену.

В следующем году ожидается внедрение Wi-Fi 6E, что позволит задействовать диапазон 6 ГГц и полностью раскроет потенциал стандарта Wi-Fi 6. Кроме того, прямо сейчас идет разработка следующей версии Wi-Fi 7, которая должна обеспечить скорость передачи данных до 30 Гбит/с.

Источник: LetsGoDigital