Как Wi-Fi, только светом. Дочерняя компания Philips Hue представила интернет-лампочки, способные передавать данные со скоростью 250 Мбит/с





Несколько лет назад мы достаточно часто писали о весьма перспективной беспроводной технологии сверхбыстрой передачи данных видимым светом Li-Fi, предусматривающей использование светодиодной лампочки в качестве модема. В свое время были предпосылки, что эта технология может появиться в смартфонах Apple iPhone. В итоге на громких заявлениях о рекордных скоростях передачи данных все закончилось и все, да и мы тоже, забыли про эту технологию. Но вот сегодня компания Signify, ранее называвшаяся Philips Lighting и известная в первую очередь умными лампочками Hue, представила новую линейку лампочек Truelifi, выделяющихся поддержкой технологии Li-Fi. Они способны передавать данные на ноутбуки и прочие совместимые устройства на скорости до 150 Мбит/с посредством световых волн видимого спектра вместо радиоволн, на которых основаны технологии 4G или Wi-Fi.

Наряду с новыми лампочками компания предложит приемопередатчики, наделяющие поддержкой Li-Fi обычные осветительные приборы. Технология также может использоваться для создания беспроводного соединения между двумя фиксированными точками со скоростью передачи данных до 250 Мбит/с.

Важно отметить, что устройства Truelifi в первую очередь нацелены на корпоративный сегмент. В Signify говорят об установке таких лампочек в офисных зданиях и больницах, а не частных домах. И это понятно. В таких местах технология может обеспечить максимально широкое покрытие и охватить больше пользователей.

Пожалуй, главной проблемой, мешающей массовому распространению этой технологии, является необходимость использования специального внешнего адаптера. Без него мобильные устройства не способны принимать сигнал Li-Fi. Кроме того, предыдущие демонстрации показали, что для обеспечения стабильного сигнала приемник должен находится под правильным углом к источнику света. Signify говорит, что для установления соединения Li-Fi между продуктами Truelifi и ноутбуком понадобиться только адаптер USB (фото ниже).

С другой стороны, в особых обстоятельствах использование Li-Fi может оказаться хорошей альтернативой радиосвязи. Например, в больницах с чувствительным к радиосигналам медицинским оборудованием, а также в районах с радиочастотной интерференцией. Кроме того, чтобы прекратить передачу по Li-Fi буквально выключить свет на конкретном участке, что дает некие преимущества с точки зрения безопасности.

Увы, подробностей о ценах производитель не предоставляет. Сообщается лишь, что на данный момент у Signify есть два крупных заказчика на устройства Truelifi. Их имена не называются.

Источник: The Verge