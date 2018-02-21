Опубликован релизный трейлер игры Metal Gear Survive, которая станет доступной для прохождения с завтрашнего дня

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Компания Konami опубликовала новый трейлер, приуроченный к выходу игры Metal Gear Survive. Видео демонстрирует странных врагов-мутантов со встроенными в голову лампами, содержит фрагменты геймплея одиночной кампании и совместного режима.

Игра Metal Gear Survive представляет собой альтернативную версию событий Metal Gear Solid V, при этом события разворачиваются в другой вселенной. Игроку предстоит создавать собственного персонажа и преодолевать возникающие трудности. При этом необходимо собирать ресурсы, создавать оружие, строить лагерь и исследовать мир, оттачивая свои навыки выживания во враждебной среде.

В режиме совместной игры можно объединиться с тремя другими игроками и совместными усилиями внедряться в зоны или защищать их от орд враждебных созданий. При этом нужно продуманно размещать укрепления и линии обороны, чтобы добиться преимущества.

Игра Metal Gear Survive уже доступна для предварительного заказа в сервисе цифровой дистрибуции Steam по цене 689 грн. Официальный релиз запланирован на 22 февраля.