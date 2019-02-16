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Опубликован рейтинг украинских интернет-провайдеров по скорости и качеству доступа к сети, лидируют «Ланет», «Триолан» и «O3»
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Опубликован рейтинг украинских интернет-провайдеров по скорости и качеству доступа к сети, лидируют «Ланет», «Триолан» и «O3»

Опубликован рейтинг украинских интернет-провайдеров по скорости и качеству доступа к сети, лидируют «Ланет», «Триолан» и «O3»

Французская компания nPerf, которая специализируется на измерении скорости и качества доступа к сети интернет, опубликовала данные тестирования сетей украинских ШПД-провайдеров. Компания располагает измерительными серверами на территории Украины, с помощью которых за 2018 год было проведено 437 305 тестов подключения на девяти крупнейших интернет-сетях Украины.

В итоге, самая высокая средняя скорость была зафиксирована в сетях «Ланет» — 64,82 Мбит/сек (download) и 66,17 Мбит/сек (upload). На втором месте расположился «Триолан» с показателем 54,56 Мбит/сек и 56,48 Мбит/сек соответственно, на третьем — «O3 / Freenet» — 48,8 Мбит/сек и 51,17 Мбит/сек. Четвертое место занял «Киевстар» (42,56 Мбит/сек и 46,67 Мбит/сек) и замкнула пятерку лидеров «Воля» (45,45 Мбит/сек и 27,58 Мбит/сек).

Полностью Топ-9 украинских провайдеров выглядит следующим образом:

  1. «Ланет»127 693 nPoints (64,82 Мбит/сек, 66,17 Мбит/сек, 25,88 мс)
  2. «Триолан»120 454 nPoints (54,56 Мбит/сек, 56,48 Мбит/сек, 30,64 мс)
  3. «O3 / Freenet»118 836 nPoints (48,80 Мбит/сек, 51,17 Мбит/сек, 29,22 мс)
  4. «Киевстар»113 179 nPoints (42,56 Мбит/сек, 46,67 Мбит/сек, 33,80 мс)
  5. «Воля»111 111 nPoints (45,45 Мбит/сек, 27,58 Мбит/сек, 32,00 мс)
  6. «Fregat»107 697 nPoints (39,65 Мбит/сек, 39,48 Мбит/сек, 39,86 мс)
  7. «Vega Telecom»103 626 nPoints (33,20 Мбит/сек, 33,58 Мбит/сек, 39,88 мс)
  8. «Datagroup»95 896 nPoints (31,78 Мбит/сек, 32,60 Мбит/сек, 59,67 мс)
  9. «Укртелеком»65 163 nPoints (11,24 Мбит/сек, 6,10 Мбит/сек, 65,17 мс)

По количеству проведенных тестов лидировали «Укртелеком», «Киевстар» и «Воля»:

Напомним, что недавно мы публиковали сравнительную таблицу тарифов практически всех киевских провайдеров интернета и ТВ.

Источник: Liga.net, nPerf

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