Опубликован рейтинг украинских интернет-провайдеров по скорости и качеству доступа к сети, лидируют «Ланет», «Триолан» и «O3»

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Французская компания nPerf, которая специализируется на измерении скорости и качества доступа к сети интернет, опубликовала данные тестирования сетей украинских ШПД-провайдеров. Компания располагает измерительными серверами на территории Украины, с помощью которых за 2018 год было проведено 437 305 тестов подключения на девяти крупнейших интернет-сетях Украины.

В итоге, самая высокая средняя скорость была зафиксирована в сетях «Ланет» — 64,82 Мбит/сек (download) и 66,17 Мбит/сек (upload). На втором месте расположился «Триолан» с показателем 54,56 Мбит/сек и 56,48 Мбит/сек соответственно, на третьем — «O3 / Freenet» — 48,8 Мбит/сек и 51,17 Мбит/сек. Четвертое место занял «Киевстар» (42,56 Мбит/сек и 46,67 Мбит/сек) и замкнула пятерку лидеров «Воля» (45,45 Мбит/сек и 27,58 Мбит/сек).

Полностью Топ-9 украинских провайдеров выглядит следующим образом:

«Ланет» — 127 693 nPoints (64,82 Мбит/сек, 66,17 Мбит/сек, 25,88 мс) «Триолан» — 120 454 nPoints (54,56 Мбит/сек, 56,48 Мбит/сек, 30,64 мс) «O3 / Freenet» — 118 836 nPoints (48,80 Мбит/сек, 51,17 Мбит/сек, 29,22 мс) «Киевстар» — 113 179 nPoints (42,56 Мбит/сек, 46,67 Мбит/сек, 33,80 мс) «Воля» — 111 111 nPoints (45,45 Мбит/сек, 27,58 Мбит/сек, 32,00 мс) «Fregat» — 107 697 nPoints (39,65 Мбит/сек, 39,48 Мбит/сек, 39,86 мс) «Vega Telecom» — 103 626 nPoints (33,20 Мбит/сек, 33,58 Мбит/сек, 39,88 мс) «Datagroup» — 95 896 nPoints (31,78 Мбит/сек, 32,60 Мбит/сек, 59,67 мс) «Укртелеком» — 65 163 nPoints (11,24 Мбит/сек, 6,10 Мбит/сек, 65,17 мс)

По количеству проведенных тестов лидировали «Укртелеком», «Киевстар» и «Воля»:

Напомним, что недавно мы публиковали сравнительную таблицу тарифов практически всех киевских провайдеров интернета и ТВ.

Источник: Liga.net, nPerf