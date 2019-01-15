Сравнительная таблица цен и скоростей 60-ти киевских провайдеров интернета и ТВ

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Украинское издание Liga.net опубликовало сводную таблицу цен на услуги более шести десятков провайдеров доступа в интернет и телевидения, которые доступны в Киеве. В список попали не только крупные провайдеры, вроде Укртелеком, Воля и Киевстар, но и более мелкие компании, что позволяет сравнить ценовую политику провайдеров.

Источником информации выступил СЕО интернет-провайдера «Павутина» Александр Арутюнян, который выложил таблицы в Facebook.

В таблицах, можно выделить три основных группы тарифов: «начальный» со скоростью порядка 50 Мбит/с и стоимостью на уровне 100-150 грн; «оптимальный» со скоростью 100 Мбит/с и средней стоимостью около 150 грн и «продвинутый» на основе оптоволокна со скоростью 1 Гбит/с, который провайдеры оценивают примерно в среднем в 300 грн.

Некоторые небольшие провайдеры, по всей видимости в условиях конкуренции со стороны коллег, могут предлагать заметно более доступные ценники по сравнению со среднерыночными. Также в таблицах указана минимальная стоимость пакета ТВ-услуг.

Источник: Liga.net