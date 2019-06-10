Опубликован трейлер хоррора Blair Witch, игра выходит уже 30 августа
Во время проведения пресс-конференции Microsoft на выставке E3 2019 была анонсирована игра Blair Witch. Это проект в жанрах выживания и ужасов от студии Bloober, известной по играм в жанре психологического хоррора Layers of Fear и Observer.
Судя по опубликованному трейлеру, события игры Blair Witch разворачиваются в 1996 году. После пропажи 9-летнего мальчика Питера в лесу правоохранительные органы устраивают поисковую операцию. Главный герой вместе с собакой Bullet отправляются на поиски мальчика в самую чащу леса. Здесь начинают происходить загадочные события, встречаются странные силуэты и монстры.
Чтобы выжить и разгадать загадки, герою предстоит скрываться от монстров, искать убежища и прятаться. В трейлере у главного героя нет никакого оружия, ему приходится довольствоваться лишь фонариком и камерой.
Официальный релиз игры Blair Witch запланирован на 30 августа. Игра будет доступной на платформах Xbox One и ПК. В соответствующих магазинах цифровой дистрибуции уже открыт предварительный заказ на этот проект.
Источник: Engadget