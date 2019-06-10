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Опубликован трейлер хоррора Blair Witch, игра выходит уже 30 августа

Опубликован трейлер хоррора Blair Witch, игра выходит уже 30 августа

Опубликован трейлер хоррора Blair Witch, игра выходит уже 30 августа


Во время проведения пресс-конференции Microsoft на выставке E3 2019 была анонсирована игра Blair Witch. Это проект в жанрах выживания и ужасов от студии Bloober, известной по играм в жанре психологического хоррора Layers of Fear и Observer.

Судя по опубликованному трейлеру, события игры Blair Witch разворачиваются в 1996 году. После пропажи 9-летнего мальчика Питера в лесу правоохранительные органы устраивают поисковую операцию. Главный герой вместе с собакой Bullet отправляются на поиски мальчика в самую чащу леса. Здесь начинают происходить загадочные события, встречаются странные силуэты и монстры.

Чтобы выжить и разгадать загадки, герою предстоит скрываться от монстров, искать убежища и прятаться. В трейлере у главного героя нет никакого оружия, ему приходится довольствоваться лишь фонариком и камерой.

Официальный релиз игры Blair Witch запланирован на 30 августа. Игра будет доступной на платформах Xbox One и ПК. В соответствующих магазинах цифровой дистрибуции уже открыт предварительный заказ на этот проект.

Источник: Engadget

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