Опубликовано первое живое фото смартфона Nokia 7 Plus

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Только вчера мы публиковали сгенерированные на компьютере изображения смартфона Nokia 7 Plus, в сегодня в сети появилась первое реальное фото грядущей новинки, которое мы предлагаем вашему вниманию.

Фотография подтверждает то, что мы уже видели на рендерах. Кроме того, можно увидеть, что Nokia 7 Plus продолжит использовать фирменный пользовательский интерфейс HMD Global, дебютировавший еще в Nokia 6.

В модельном ряду HMD Global, которая за последний год достигла немалых успехов в возрождении бренда на рынке смартфонов, смартфон Nokia 7 Plus станет первым аппаратом с трендовым вытянутым экраном 18:9. Как видим, защитное стекло на переднее панели имеет закругленные края, то есть, это так называемое стекло 2.5D.

Напомним, Nokia 7 Plus должен получить SoC Snapdragon 660, 4 ГБ ОЗУ, сдвоенную основную камеру с сенсорами 13 и 12 Мп, а также 18-мегапиксельную фронтальную камеру. Кроме того, смартфон будет выпущен по программе Android One.

Анонс Nokia 7 Plus ожидается на выставке MWC 2018, которая стартует в конце этого месяца.

Источник: gsmarena.com