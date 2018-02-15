Опубликованы официальные изображения смартфонов Nokia 7 Plus и Nokia 1

HMD Global напористо возрождает марку Nokia на рынке смартфонов и можно сказать, что пока у финской компании все идет достаточно неплохо – в прошлом квартале, если верить аналитикам, смартфонов Nokia было продано больше, чем аппаратов многих других именитых производителей (Google, Sony, HTC, Meizu и пр.). В этом году HMD Global уже представила одну новую модель – обновленный вариант Nokia 6 с Snapdragon 630 и функцию одновременной съемки с двух камер Dual-Sight – и сейчас готовится анонсировать еще две новинки – Nokia 7 Plus и Nokia 1. И вот сейчас благодаря небезызвестному инсайдеру Эвану Блэсс мы можем взглянуть на их официальные изображения.

Изображения подтверждают, что Nokia 7 Plus получит вытянутый экран с соотношением сторон 18:9 (или что-то около того), тонкие рамки по периметру и скругленные грани.

Изображение задней панели новинки подтверждают сдвоенную основную камеру Carl Zeiss, сканер отпечатков пальцев и принадлежность к программе Android One. Блэсс опубликовал изображения Nokia 7 Plus в белом и черном цвете корпуса – в обоих случаях есть вставки и окантовки различных компонентов оранжевого цвета. Предыдущие результаты тестов и утечки указывали на SoC Qualcomm Snapdragon 660, шестидюймовый экран, основную камеру с сенсорами 13 и 12 Мп, 16-мегапиксельную фронтальную, поддержку быстрой 18-ваттной зарядки – при цене от $300.

Вторая модель – Nokia 1 – будет ультрабюджетным устройством. Ее стоимость не должна превысить $100. Устройство получит экран с привычным соотношением сторон 16:9 и будет лишена каких-либо других кнопок, кроме кнопки включения и регулировки громкости на правой грани.

Судя по всему, корпус у Nokia 1 будет пластиковым, немного вытянутым внизу, и, возможно, будут сменные задние крышки, что отсылается в прошлое к соответствующим моделям Lumia. На опубликованном Блэссом изображении новинка показана в синем и красном вариантах цветового исполнения, но вполне возможно, что будут и другие цвета.

Анонс Nokia 7 Plus и Nokia 1 ожидается на грядущей выставке MWC 2018.

Источник: @evleaks