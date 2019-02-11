Опубликованы первые «живые» фотографии смартфона Meizu Note 9

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Модели смартфонов Meizu серии Note пользуются заслуженным спросом среди потребителей благодаря отличному соотношению цены и возможностей. Пару дней назад в базе TENAA отметилась следующая ожидаемая новинка линейки — модель Meizu Note 9 (модельный номер M923Q), которой предстоит конкурировать с потенциальным бестселлером Redmi Note 7 Pro. Тогда в рамках сертификационных испытаний были опубликованы подробные технические характеристики новинки. Теперь же к ним приложили и реальные фотографии, позволяющие убедиться в достоверности предыдущих изображений и еще раз оценить внешность устройства.

Как видим, Meizu Note 9 действительно станет первой моделью производителя с каплевидным вырезом экрана. Модули сдвоенной камеры расположены вертикальной в левом углу задней панели, ниже видна светодиодная вспышка Meizu. В верхней части по центру задней панели расположен дактилоскопический датчик. Судя по этим снимкам, металлической будет только рамка, тогда как задняя панель будет изготовлена из поликарбоната.

Коротко напомним основные характеристики Meizu Note 9. Базисом устройства служит Qualcomm Snapdragon 675. Дисплей характеризуется диагональю 6,2 дюйма и разрешением 2244х1080 пикселей. Оперативной памяти будет 3, 4 либо 6 ГБ, флэш-памяти — 32, 64 либо 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора составит 3900 мА·ч. В основной камере задействованы модули разрешением 48 и 5 Мп, фронтальная камера характеризуется разрешением 20 Мп. Размеры будут равны 153,11х74,34х8,65 мм при массе 170 г.

Из коробки на смартфоне Meizu Note 9 должна быть установлена новейшая версия ОС Android 9.0 Pie.

По цене Meizu Note 9 подробностей по-прежнему нет, но она будет примерно соответствовать уровню Redmi Note 7 Pro, который ожидается по цене около $250.

Официальная премьера Meizu Note 9, как и Redmi Note 7 Pro, ожидается до конца этого месяца.

Источник: Gizmochina