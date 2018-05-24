Uber полностью прекратит испытания беспилотных авто в Аризоне, но продолжит тесты в других штатах

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Как известно, после мартовского смертельного ДТП в Аризоне с участием одного из своих самоуправляемых автомобилей компания Uber сразу объявила о приостановке всех испытаний таких машин. Позже выяснилось, что авария произошла из-за особенностей – автопилот «увидел» женщину, переходившую дорогу с велосипедом, но принял сигнал сенсоров за ложное срабатывание. Теперь же стало известно, что вне зависимости от того, какими будут результаты расследования, Uber не станет возобновлять тесты беспилотных авто в Аризоне.

Об этом источнику рассказал глава подразделения Uber по разработке беспилотных автомобилей Эрик Мейхофер.

Глава подразделения беспилотных авто Uber также анонсировал сокращение 300 сотрудников, большинство из которых работали страхующими водителями.

Отметим, что это трагическое ДТП было уже не первой аварией с участием самоуправляемого авто Uber в Аризоне. В марте 2017 года Uber уже приостанавливала тесты в этом штате, когда один из ее автомобилей в результате аварии перевернулся набок. Но тогда обошлось без пострадавших и испытания быстро возобновили.

Кроме того, вскоре после аварии в сети появились данные, что с самоуправляемыми автомобилями у Uber все далеко не так хорошо и машины слишком часто требуют вмешательства страхующих водителей.

В то же время Uber планируют возобновить испытания в Питтсбурге и Сан-Франциско, а также тестировать машины ближе к инженерным центрам для большей безопасности. Никаких сроков, понятно, пока нет, поскольку расследование мартовского ДТП еще не завершено.

Источник: The Wall Street Journal