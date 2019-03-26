Опубликованы все характеристики смартфона Samsung Galaxy A60: SoC Snapdragon 675, экран Infinity-O диагональю 6,3 дюйма и селфи-камера на 32 Мп

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Как и предполагалось, китайский регулятор TENAA обновил соответствующую страничку и опубликовал подробные технические характеристики смартфона Samsung Galaxy A60, который станет на ступеньку ниже представленной сегодня модели Galaxy A70.

В отличие от Galaxy A70, модель Galaxy A60 получит дисплей типа Infinity-O с точечным вырезом под фронтальную камеру, как у флагманских моделей Galaxy S10 и среднеуровневой Galaxy A8s. При этом сам вырез находится слева, а разрешение расположенной в нем фронтальной камеры составляет 32 Мп. Экран у Galaxy A60 меньше по сравнению с Galaxy A70. Он имеет диагональ 6,3 дюйма и разрешение 2340х1080 пикселей.

Аппаратным базисом выступает SoC Qualcomm Snapdragon 675. Оперативной памяти будет 6 или 8 ГБ, а флэш-памяти 64 или 128 ГБ в зависимости от конфигурации.

Основная камера, как и у Galaxy A70, тройная, но разрешение главного модуля уже не 32 Мп, а 16 Мп. Остальные два модуля, судя по всему, такие же — разрешением 8 и 5 Мп соответственно.

Емкость аккумуляторной батареи Galaxy A60 тоже ниже — 3500 мА·ч.

Габариты и масса Galaxy A60 – 155,2х73,9х7,9 мм, масса — 162 грамма.

Источник: TENAA