Опять удалять? Свежее обновление Windows 11 перезагружает ПК по 15 раз

Олександр Федоткін

Знову видаляти? Свіже оновлення Windows 11 перезавантажує ПК по 15 разів

Буквально через несколько дней после выпуска Microsoft обновления Windows 11 KB5077181 пользователи начали сообщать о критических проблемах. 


Самое серьезное сообщение, поступившее в раздел вопросов и ответов Microsoft Learn, касалось бесконечной загрузки, когда ПК перезагружались более 15 раз, прежде чем появлялся нерабочий экран входа в систему. Эта проблема возникла на нескольких устройствах, зарегистрированных на одного и того же пользователя.

Чаще всего появлялась ошибка службы оповещений о системных событиях (SENS) при попытке войти в систему. Сообщалось о невозможности найти указанную процедуру, что не позволяло войти в систему. Среди других проблем — полная потеря интернет-соединения из-за ошибок DHCP и сбои во время установки с кодами ошибок 0x800f0983 и 0x800f0991. 

В случае с последними ошибками один из пользователей сообщил, что их удалось исправить с помощью инструмента проверки системных файлов (sfc /scannow). Относительно ошибки DHCP пользователь заявил, что сеть была подключена к Wi-Fi, однако не было доступа к интернету.


Некоторые пользователи пытались удалить обновление, однако ОС может автоматически устанавливать его снова. Поэтому Microsoft должна предлагать внеочередные обновления для обеспечения долговременного решения проблемы. 

Сбои возникают вследствие широко распространенных проблем после выхода январского обновления Windows 11 Patch Tuesday. Microsoft выпустила несколько дополнительных обновлений для решения проблем. В случае ошибки при входе в систему было рекомендовано удалить KB5077181 с компьютеров с помощью Панели управления — Программы и компоненты — Просмотр установленных обновлений или из режима восстановления wusa /uninstall /kb:5077181 /quiet /norestart.

Пользователям с проблемами после установки обновления необходимо временно удалить его и следить за панель мониторинга состояния обновлений Windows для получения официального подтверждения от Microsoft о проблемах и выпуска последующих обновлений, устраняющих эти неполадки. 

Мы писали, что Nvidia советует «отменить» январский патч Windows 11, чтобы избежать артефактов и падения FPS в играх. Январское обновление Windows 11 уже наделало немало хлопот для пользователей. Сначала он вызывал появление черных экранов, сбои в работе приложений и зависание Outlook. Поэтому Microsoft посоветовала удалять патч. Но после этого выяснилось, что для части систем сам процесс удаления завершается ошибкой 0x800f0905 для части систем.

Bitget представляє програму WE STAY. Як вона захищає VIP-клієнтів під час стресів на ринку
Потужність 19 000 Па і точне миття вздовж країв: як Dreame L40 Ultra AE прибирає у найскладніших місцях

Microsoft закрила доступ до налаштування сховища в Windows 11 для звичайних користувачів

Источник: Neowin

