«Ориентируемся на соотношение цена/качество/комфорт»: КГГА ответил на критику Минэкологии о закупке автобусов вместо электробусов

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На фоне покупки Львовом 250 электробусов, а Харьковом — 50 троллейбусов с автономным ходом, приобретение Киевом 200 дизельных автобусов вызывало недоумение у экспертов и раздражение у руководства Минэкологии. В ответ заместитель главы КГГА Александр Густелев решил разъяснить позицию Киева по данному вопросу.

Все началось с интервью министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского изданию «Фокус», в котором он заявил следующее:

«Я очень раздражен тем, что Киев снова закупил дизельные автобусы, считаю это не лучшим решением для XXI века. Понимаю, что закупить электрические автобусы дорого, под это также надо перестроить систему, сделать зарядные станции. Но начинать с чего-то надо. В Запорожье, Житомире задумались об электротранспорте, а в Киеве покупают 200 дизелей из Беларуси. Мне такое решение непонятно».

В ответ заместитель главы КГГА Александр Густелев отметил, что Киев закупает общественный транспорт, ориентируясь на соотношение факторов цена-качество-комфорт.

«Закупка новых автобусов была крайне важной для столицы, ведь только благодаря увеличению подвижного состава можно улучшить качество перевозки пассажиров. Отмечу, что значительное количество подвижного состава КП «Киевпастранс» — это автобусы, срок эксплуатации которых составляет более 10 лет. А изношенность автобусного парка коммунального предприятия — 75,2%. Поэтому обновление общественного транспорта столицы является одним из приоритетных вопросов для городских властей. И при закупке город руководствуется только соотношением 3-х важных факторов: цена-качество-комфорт», — отметил Александр Густелев.

Он также объяснил, почему город выбрал указанные автобусы для обновления подвижного состава и почему их приобрели именно сейчас. Приобретенный транспорт полностью соответствует требованиям экологичности ЕВРО-5, приспособлен для маломобильных групп населения и оборудован кондиционерами, видеонаблюдением и валидаторами.

Благодаря новым автобусам на наиболее нагруженных маршрутах Киева в часы пик уже удалось уменьшить интервалы в среднем на 15-20%. В условиях пандемии — это вопрос безопасности, так как помогает устранять скопления пассажиров. Обновление подвижного состава также делает возможным отказ КП «Киевпастранс» от таксомоторных маршрутов уже со следующего, 2021 года.

«Еще один важный момент относительно выбора автобусов. Раздаются некоторые «экспертные» мысли, почему город выбирает такой транспорт, а не электрический. Во-первых, закупка электробусов требует создания «с нуля» дорогостоящей инфраструктуры по обслуживанию и эксплуатации таких машин. Кроме того, надо учесть, что электробусы содержат батареи, которые после завершения срока эксплуатации требуют утилизации. На сегодня в Украине нет промышленных мощностей по утилизации таких деталей, а сама процедура является дорогостоящей», — отметил заместитель председателя КГГА.

Александр Густелев добавил, что при рассмотрении вопроса закупки нового подвижного состава не лишним будет учесть опыт ведущих экономически развитых стран мира. В качестве примера в КГГА указали Сингапур, в котором на сегодня для перевозки пассажиров используют именно дизельные автобусы и считают переход на электробусы экономически нецелесообразным.

Александр Густелев также заверил, что город изучает возможности создания необходимой инфраструктуры для работы электротранспорта. И КП «Киевпастранс» на протяжении 2021-2023 гг уже запланировал постепенное внедрение электробусов на маршруты общественного транспорта города и создание соответствующей инфраструктуры.

Источник: КГГА