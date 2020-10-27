Харьков закупил 50 троллейбусов с автономным ходом до 30 км, которые собирают в Киевской области на основе модели МАЗ





Еще один крупный украинский город продемонстрировал Киеву, что закупка автобусов — не самый оптимальный вариант обновления автопарка общественного транспорта. После Львова с покупкой 250 электробусов в качестве примера выступил Харьков, закупивший троллейбусы с автономным ходом, которые собирают в Броварах Киевской области.

Власти Харькова заявили, что до середины 2021 года планируют обновить троллейбусный парк города на 156 единиц. При этом город уже получил 57 троллейбусов по программе Европейского банка реконструкции и развития и ожидают еще 49 троллейбусов в рамках соглашения с Европейским инвестиционным банком. Там, где стандартные троллейбусы использоваться не могут из-за отсутствия контактной сети, город будет использовать 50 троллейбусов с автономным ходом. Длина новых троллейбусов составляет 12 метров, вместимость — до 100 пассажиров.

Производят троллейбусы с автономным ходом PTS 12 в Броварах Киевской области на предприятии ООО «Политехносервис», которое известно своими системами управления СТТ-01, но комплектуют их из импортных частей на базе белорусского троллейбуса МАЗ-203Т.

На городской маршрут №48 от станции метро «Героев Труда» на микрорайон «Северная-5» уже пустили пять таких троллейбусов с автономным ходом, которые могут опускать троллеи и проезжать без них до 30 км. Позже, если потребуется, на маршрут добавят еще один троллейбус. Такой транспорт не требует прокладки контактной сети и строительства тяговых подстанций, поэтому позволит сэкономить городской бюджет и заменить более дорогие и менее комфортные автобусы. На некоторых маршрутах можно будет комбинировать троллейбусы с запасом хода и стандартные.

Представитель власти рассказал, что производят троллейбусы с автономным ходом в Броварах Киевской области, но комплектуют из импортных частей. Троллейбусы низкопольные, подходят в том числе для людей с ограниченными возможностями, в них есть кондиционеры для водителя и пассажиров, система отопления, зарядные устройства под USB-разъемы и валидаторы для оплаты «E-ticket». Заряжаются троллейбусы во время прохождения маршрута от контактной сети, поэтому транспорт не будет простаивать.

По словам первого вице-мэра, всего для Харькова приобрели 50 таких троллейбусов, 11 из них планируется получить до конца года, остальные – в следующем году. По мере получения машин их сразу же будут отправлять на новые маршруты. Троллейбусы приобрели по лизинговой схеме с государственным банком «Укргазбанк».

Источник: Харьковский городской совет