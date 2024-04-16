Оружейницу «Ржавчины», из-за которой погибла украинская операторка Галина Хатчинс, приговорили к 18 месяцам тюрьмы

Это максимальное наказание, которое женщина могла получить за непредумышленное убийство в соответствии с законами Нью-Мексико.

«Вы сами превратили обычное оружие в смертельное», — сказала судья во время вынесения приговора в понедельник. «Если бы мисс Хатчинс была жива, у ее мужа была бы жена, а маленький мальчик не потерял бы свою мать».

Операторка Галина Хатчинс, рожденная в Украине, работала над фильмом «Ржавчина» и погибла в 42 года от выстрела из реквизитного револьвера в руках актера Алека Болдуина. Обвинение считает, что оружейница Ханна Гутьеррес Рид добавила в револьвер боевой патрон наряду с холостыми.

По видеосвязи в суде выступила и мать Галины Хатчинс, которая сейчас находится в Украине.

Как отмечает Deadline, прокурор, ссылаясь на более 200 телефонных звонков, которые Гутьеррес Рид осуществила после заключения, сказал, что оружейница не берет на себя никакой ответственности за то, что произошло на съемочной площадке. Также согласно заявлению прокуратуры 26-летняя обвиняемая называла присяжных во время разговоров «дебилами» и «идиотами».

Ранее обвинители ссылались на свидетелей, которые утверждали, что Гутьеррес Рид пила и курила марихуану по вечерам в период съемок фильма, а в день убийства могла находиться в состоянии похмелья.

Болдуин, которого также обвиняют в непредумышленном убийстве, должен предстать перед судом в июле.