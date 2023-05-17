Оригинальную игру Metro: Last Light будут бесплатно раздавать в Steam 18-25 мая

В честь 10-летнего юбилея Metro: Last Light разработчики решили устроить бесплатную раздачу игры. С 18 по 25 мая в Steam можно будет получить версию Metro: Last Light Complete Edition.

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Immerse yourself in the year 2034 — you are the last light in the darkest hour. To celebrate Metro: Last Light’s 10th Anniversary, the original Complete Edition of the 2013 game will be available for free on @Steam from 18-25 May. Set your nixie watches ⏰ and stay tuned! pic.twitter.com/O4tkkHnbRL — Metro Exodus (@MetroVideoGame) May 16, 2023

Metro: Last Light — это игра в жанре постапокалиптического шутера от первого лица с элементами survival horror и стелса, разработанная украинской студией 4A Games. Игра вышла в мае 2013 года. Она является прямым продолжением первой части игровой франшизы Metro 2033, вышедшей в 2010 году. Как и в предыдущей игре, главным героем является молодой солдат Артём, живущий в московском метро после разрушительной ядерной войны.

Версия Metro: Last Light Complete Edition пока что недоступна в магазине Steam. Скорее всего, соответствующая страница появится в день раздачи. Помимо самой оригинальной игры она будет включать ряд дополнений. Отметим, речь идёт именно оригинальной игре 2013 года, а не вышедшем впоследствии переиздании Redux.

Добавим, сейчас в разработке находится новая игра во вселенной Metro, выход которой ожидается уже в 2024 году. По данным осведомлённых источников, сейчас проект уже вполне играбелен. Официальный анонс может состояться до конца этого года.