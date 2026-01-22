Номинанты "Оскар-2026": исторический рекорд "Грешников", "Битва за битвой" и снова россияне (полный список)

22 января под вечер Американская академия киноискусств в прямом эфире объявила номинантов на 98-ю ежегодную премию «Оскар». Конечно, звучали такие очевидные кандидаты, как «Франкенштейн» или «Битва за битва», но настоящий фурор произвел вампирский хоррор «Грешники».

Кратко о главных номинациях «Оскар-2026»

«Грешники» собрал невероятные 16 номинаций, как претендент на лучший фильм, лучшего режиссера (первая номинация для Райана Куглера) и лучший каст (первый год, когда киноакадемия ввела эту награду) среди других. Самое главное: вампирский хоррор стал самой номинированной лентой на «Оскаре» за всю историю его существования. Для сравнения: предыдущими рекордсменами были «Титаник», «Ла-Ла Ленд» и «Все о Еве», где каждый получил по 14 номинаций.

Вместе с тем предварительные прогнозы отдают главную награду «Битве за битвой», у которой вполне приличные 13 номинаций. Среди других кандидатов: «Марти Великолепный» и «Франкенштейн» (у обоих по 9), а также «Гамнет» (8). Интересно, что у «Аватара 3» всего две номинации без шансов на лучший фильм, а у «Wicked: Чародейка. Часть 2″ — ни одной.

Среди актерских номинаций следует отметить:

Первую номинацию для Стеллана Скарсгарда за 54-летнюю карьеру;

Эмму Стоун, которая стала самой молодой актрисой в истории «Оскара», имеющей 7 номинаций;

Тимоти Шаламе, который стал самым молодым актером, получившим 3 номинации со времен Марлона Брандо;

Вагнера Моура, который стал первым бразильцем, номинированным на лучшего актера.

А как в этом году с Украиной?

Следует отметить, что Украина в этом году не попала в номинацию с документальным фильмом «2000 метров до Андреевки» Мстислава Чернова, который ранее уже завоевал награду с «20 днями в Мариуполе». Вместо этого «эксперты» отдали место «Мистеру Никто против путина» от режиссеров Павла Таланкина и Дэвида Боренштейна. Также без шансов на награды остались анимационный фильм украинского режиссера Анастасии Фалилеевой «Я умерла в Ирпене» и короткометражка «Камень, бумага, ножницы» с Александром Рудинским. Однако в номинациях присутствует фильм «Крушащая машина», в котором одну из второстепенных ролей сыграл украинский боксер Александр Усик.

Все номинанты на «Оскар-2026»

Лучший фильм / Best Picture

Лучший режиссер / Directing

Пол Томас Андерсон (Битва за битвой)

Райан Куглер (Грешники)

Джош Сафди (Марти Великолепный)

Йоаким Триер (Сентиментальная ценность)

Хлоя Чжао (Гамнет)

Лучший актер / Actor in a Leading Role

Тимоти Шаламе (Марти Великолепный)

Леонардо ДиКаприо ( Битва за битвой )

) Итан Хоук (Голубая луна)

Майкл Б. Джордан (Грешники)

Вагнер Моура (Тайный агент)

Лучшая актриса / Actress in a Leading Role

Джесси Бакли (Гамнет)

Роуз Бирн (Я не железная)

Кейт Хадсон (Песня любви)

Ренате Реинсве (Сентиментальная ценность)

Эмма Стоун (Бугония)

Лучший актер второго плана / Best Supporting Actor

Бенисио дель Торо (Битва за битвой)

Джейкоб Элорди (Франкенштейн)

Делрой Линдо (Грешники)

Шон Пенн (Битва за битвой)

Стеллан Скарсгард (Сентиментальная ценность)

Лучшая актриса второго плана / Best Supporting Actress

Эль Фаннинг (Сентиментальная ценность)

Инга Ибсдоттер-Лиллеос (Сентиментальная ценность)

Эми Мэдиган (Оружие)

Вунми Мосаку (Грешники)

Теяна Тейлор (Битва за битвой)

Лучший адаптированный сценарий / Best Adapted Screenplay

Бугония

Франкенштейн

Гамнет

Битва за битвой

Поезд во снах

Лучший оригинальный сценарий / Best Original Screenplay

Голубая луна

Простая случайность

Марти Великолепный

Сентиментальная ценность

Грешники

Лучший кастинг / Best Casting

Гамнет

Марти Великолепный

Битва за битвой

Тайный агент

Грешники

Лучший фильм на иностранном языке / International Feature Film

Это был всего лишь несчастный случай (Франция)

Тайный агент (Бразилия)

Сентиментальная ценность (Норвегия)

Сират (Испания)

Голос Хинд Раджаб (Тунис)

Лучший анимационный фильм / Animated Feature

Арко

Элио

Кейпоп-охотницы на демонов

Маленькая Амели, или характер Дождя

Зверополис 2

Лучший короткометражный анимационный фильм / Best Animated Short Film

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Лучшая песня / Best Original Song

Dear Me (Diane Warren: Relentless)

Golden’ (KPop Demon Hunters)

I Lied to You (Sinners)

Sweet Dreams of Joy (Vivia Verdi)

Train Dreams (Train Dreams)

Лучший звук / Best Sound

F1: Фильм

Франкенштейн

Битва за битвой

Грешники

Сират

Лучшая операторская работа / Cinematography

Франкенштейн

Марти Великолепный

Битва за битвой

Грешники

Поезд во снах

Лучший документальный фильм / Documentary (Feature)

Алабамское решение

Встреть меня в свете надежды

Сквозь камни

Мистер Никто против путина

Идеальная соседка Лучший короткометражный документальный фильм / Documentary (Short Subject) All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: «Were and are Gone»

The Devil is Busy

Perfectly a Strangeness Лучший игровой короткометражный фильм / Best Live Action Short Film Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Лучший дизайн костюмов / Best Costume Design

Аватар: Огонь и пепел

Франкенштейн

Гамнет

Марти Великолепный

Грешники

Лучший монтаж / Best Film Editing

F1: Фильм

Марти Великолепный

Битва за битвой

Сентиментальная ценность

Грешники

Лучшие грим и прическа / Best Makeup and Hairstyling

Франкенштейн

Кокухо

Грешники

Крушащая машина

Гадкая сестра

Лучшие спецэффекты / Best Visual Effects

Аватар: Огонь и пепел

F1: Фильм

Мир Юрского периода: Возрождение

Автобус в огне

Грешники