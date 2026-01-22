Новости Кино 22.01.2026 comment views icon

Номинанты "Оскар-2026": исторический рекорд "Грешников", "Битва за битвой" и снова россияне (полный список)

Катерина Левицкая

22 января под вечер Американская академия киноискусств в прямом эфире объявила номинантов на 98-ю ежегодную премию «Оскар». Конечно, звучали такие очевидные кандидаты, как «Франкенштейн» или «Битва за битва», но настоящий фурор произвел вампирский хоррор «Грешники».

Кратко о главных номинациях «Оскар-2026»

«Грешники» собрал невероятные 16 номинаций, как претендент на лучший фильм, лучшего режиссера (первая номинация для Райана Куглера) и лучший каст (первый год, когда киноакадемия ввела эту награду) среди других. Самое главное: вампирский хоррор стал самой номинированной лентой на «Оскаре» за всю историю его существования. Для сравнения: предыдущими рекордсменами были «Титаник», «Ла-Ла Ленд» и «Все о Еве», где каждый получил по 14 номинаций.

Леонардо ДиКаприо в фильме «Битва за битвой»

Вместе с тем предварительные прогнозы отдают главную награду «Битве за битвой», у которой вполне приличные 13 номинаций. Среди других кандидатов: «Марти Великолепный» и «Франкенштейн» (у обоих по 9), а также «Гамнет» (8). Интересно, что у «Аватара 3» всего две номинации без шансов на лучший фильм, а у «Wicked: Чародейка. Часть 2″ ни одной.

Среди актерских номинаций следует отметить:

  • Первую номинацию для Стеллана Скарсгарда за 54-летнюю карьеру;
  • Эмму Стоун, которая стала самой молодой актрисой в истории «Оскара», имеющей 7 номинаций;
  • Тимоти Шаламе, который стал самым молодым актером, получившим 3 номинации со времен Марлона Брандо;
  • Вагнера Моура, который стал первым бразильцем, номинированным на лучшего актера.
Эмма Стоун в фильме «Бугония»

А как в этом году с Украиной?

Следует отметить, что Украина в этом году не попала в номинацию с документальным фильмом «2000 метров до Андреевки» Мстислава Чернова, который ранее уже завоевал награду с «20 днями в Мариуполе». Вместо этого «эксперты» отдали место «Мистеру Никто против путина» от режиссеров Павла Таланкина и Дэвида Боренштейна. Также без шансов на награды остались анимационный фильм украинского режиссера Анастасии Фалилеевой «Я умерла в Ирпене» и короткометражка «Камень, бумага, ножницы» с Александром Рудинским. Однако в номинациях присутствует фильм «Крушащая машина», в котором одну из второстепенных ролей сыграл украинский боксер Александр Усик.

Дуэйн Джонсон в фильме «Крушащая машина»

Все номинанты на «Оскар-2026»

Лучший фильм / Best Picture

Лучший режиссер / Directing

  • Пол Томас Андерсон (Битва за битвой)
  • Райан Куглер (Грешники)
  • Джош Сафди (Марти Великолепный)
  • Йоаким Триер (Сентиментальная ценность)
  • Хлоя Чжао (Гамнет)

Лучший актер / Actor in a Leading Role

  • Тимоти Шаламе (Марти Великолепный)
  • Леонардо ДиКаприо (Битва за битвой)
  • Итан Хоук (Голубая луна)
  • Майкл Б. Джордан (Грешники)
  • Вагнер Моура (Тайный агент)

Лучшая актриса / Actress in a Leading Role

  • Джесси Бакли (Гамнет)
  • Роуз Бирн (Я не железная)
  • Кейт Хадсон (Песня любви)
  • Ренате Реинсве (Сентиментальная ценность)
  • Эмма Стоун (Бугония)

Лучший актер второго плана / Best Supporting Actor

  • Бенисио дель Торо (Битва за битвой)
  • Джейкоб Элорди (Франкенштейн)
  • Делрой Линдо (Грешники)
  • Шон Пенн (Битва за битвой)
  • Стеллан Скарсгард (Сентиментальная ценность)

Лучшая актриса второго плана / Best Supporting Actress

  • Эль Фаннинг (Сентиментальная ценность)
  • Инга Ибсдоттер-Лиллеос (Сентиментальная ценность)
  • Эми Мэдиган (Оружие)
  • Вунми Мосаку (Грешники)
  • Теяна Тейлор (Битва за битвой)

Лучший адаптированный сценарий / Best Adapted Screenplay

  • Бугония
  • Франкенштейн
  • Гамнет
  • Битва за битвой
  • Поезд во снах

Лучший оригинальный сценарий / Best Original Screenplay

  • Голубая луна
  • Простая случайность
  • Марти Великолепный
  • Сентиментальная ценность
  • Грешники

Лучший кастинг / Best Casting

  • Гамнет
  • Марти Великолепный
  • Битва за битвой
  • Тайный агент
  • Грешники

Лучший фильм на иностранном языке / International Feature Film

  • Это был всего лишь несчастный случай (Франция)
  • Тайный агент (Бразилия)
  • Сентиментальная ценность (Норвегия)
  • Сират (Испания)
  • Голос Хинд Раджаб (Тунис)

Лучший анимационный фильм / Animated Feature

  • Арко
  • Элио
  • Кейпоп-охотницы на демонов
  • Маленькая Амели, или характер Дождя
  • Зверополис 2

Лучший короткометражный анимационный фильм / Best Animated Short Film

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Лучшая песня / Best Original Song

  • Dear Me (Diane Warren: Relentless)
  • Golden’ (KPop Demon Hunters)
  • I Lied to You (Sinners)
  • Sweet Dreams of Joy (Vivia Verdi)
  • Train Dreams (Train Dreams)

Лучший звук / Best Sound

  • F1: Фильм
  • Франкенштейн
  • Битва за битвой
  • Грешники
  • Сират

Лучшая операторская работа / Cinematography

  • Франкенштейн
  • Марти Великолепный
  • Битва за битвой
  • Грешники
  • Поезд во снах

Лучший документальный фильм / Documentary (Feature)

  • Алабамское решение
  • Встреть меня в свете надежды
  • Сквозь камни
  • Мистер Никто против путина
  • Идеальная соседка

Лучший короткометражный документальный фильм / Documentary (Short Subject)

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: «Were and are Gone»
  • The Devil is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Лучший игровой короткометражный фильм / Best Live Action Short Film

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Лучший дизайн костюмов / Best Costume Design

  • Аватар: Огонь и пепел
  • Франкенштейн
  • Гамнет
  • Марти Великолепный
  • Грешники

Лучший монтаж / Best Film Editing

  • F1: Фильм
  • Марти Великолепный
  • Битва за битвой
  • Сентиментальная ценность
  • Грешники

Лучшие грим и прическа / Best Makeup and Hairstyling

  • Франкенштейн
  • Кокухо
  • Грешники
  • Крушащая машина
  • Гадкая сестра

Лучшие спецэффекты / Best Visual Effects

  • Аватар: Огонь и пепел
  • F1: Фильм
  • Мир Юрского периода: Возрождение
  • Автобус в огне
  • Грешники

Лучший саундтрек / Best Original Score

  • Бугония
  • Франкенштейн
  • Гамнет
  • Битва за битвой
  • Грешники

Церемония награждения «Оскар-2026» состоится 15 марта, а пока приглашаем присоединиться к обсуждению в комментариях: пишите, какой из номинантов стал лучшим для вас лично.

