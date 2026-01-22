Номинанты "Оскар-2026": исторический рекорд "Грешников", "Битва за битвой" и снова россияне (полный список)

22 января под вечер Американская академия киноискусств в прямом эфире объявила номинантов на 98-ю ежегодную премию «Оскар». Конечно, звучали такие очевидные кандидаты, как «Франкенштейн» или «Битва за битва», но настоящий фурор произвел вампирский хоррор «Грешники».
Кратко о главных номинациях «Оскар-2026»
«Грешники» собрал невероятные 16 номинаций, как претендент на лучший фильм, лучшего режиссера (первая номинация для Райана Куглера) и лучший каст (первый год, когда киноакадемия ввела эту награду) среди других. Самое главное: вампирский хоррор стал самой номинированной лентой на «Оскаре» за всю историю его существования. Для сравнения: предыдущими рекордсменами были «Титаник», «Ла-Ла Ленд» и «Все о Еве», где каждый получил по 14 номинаций.
Вместе с тем предварительные прогнозы отдают главную награду «Битве за битвой», у которой вполне приличные 13 номинаций. Среди других кандидатов: «Марти Великолепный» и «Франкенштейн» (у обоих по 9), а также «Гамнет» (8). Интересно, что у «Аватара 3» всего две номинации без шансов на лучший фильм, а у «Wicked: Чародейка. Часть 2″ — ни одной.
Среди актерских номинаций следует отметить:
- Первую номинацию для Стеллана Скарсгарда за 54-летнюю карьеру;
- Эмму Стоун, которая стала самой молодой актрисой в истории «Оскара», имеющей 7 номинаций;
- Тимоти Шаламе, который стал самым молодым актером, получившим 3 номинации со времен Марлона Брандо;
- Вагнера Моура, который стал первым бразильцем, номинированным на лучшего актера.
А как в этом году с Украиной?
Следует отметить, что Украина в этом году не попала в номинацию с документальным фильмом «2000 метров до Андреевки» Мстислава Чернова, который ранее уже завоевал награду с «20 днями в Мариуполе». Вместо этого «эксперты» отдали место «Мистеру Никто против путина» от режиссеров Павла Таланкина и Дэвида Боренштейна. Также без шансов на награды остались анимационный фильм украинского режиссера Анастасии Фалилеевой «Я умерла в Ирпене» и короткометражка «Камень, бумага, ножницы» с Александром Рудинским. Однако в номинациях присутствует фильм «Крушащая машина», в котором одну из второстепенных ролей сыграл украинский боксер Александр Усик.
Все номинанты на «Оскар-2026»
Лучший фильм / Best Picture
- Бугония
- F1: Фильм
- Франкенштейн
- Гамнет
- Марти Великолепный
- Битва за битвой
- Тайный агент
- Сентиментальная ценность
- Грешники
- Поезд во снах
Лучший режиссер / Directing
- Пол Томас Андерсон (Битва за битвой)
- Райан Куглер (Грешники)
- Джош Сафди (Марти Великолепный)
- Йоаким Триер (Сентиментальная ценность)
- Хлоя Чжао (Гамнет)
Лучший актер / Actor in a Leading Role
- Тимоти Шаламе (Марти Великолепный)
- Леонардо ДиКаприо (Битва за битвой)
- Итан Хоук (Голубая луна)
- Майкл Б. Джордан (Грешники)
- Вагнер Моура (Тайный агент)
Лучшая актриса / Actress in a Leading Role
- Джесси Бакли (Гамнет)
- Роуз Бирн (Я не железная)
- Кейт Хадсон (Песня любви)
- Ренате Реинсве (Сентиментальная ценность)
- Эмма Стоун (Бугония)
Лучший актер второго плана / Best Supporting Actor
- Бенисио дель Торо (Битва за битвой)
- Джейкоб Элорди (Франкенштейн)
- Делрой Линдо (Грешники)
- Шон Пенн (Битва за битвой)
- Стеллан Скарсгард (Сентиментальная ценность)
Лучшая актриса второго плана / Best Supporting Actress
- Эль Фаннинг (Сентиментальная ценность)
- Инга Ибсдоттер-Лиллеос (Сентиментальная ценность)
- Эми Мэдиган (Оружие)
- Вунми Мосаку (Грешники)
- Теяна Тейлор (Битва за битвой)
Лучший адаптированный сценарий / Best Adapted Screenplay
- Бугония
- Франкенштейн
- Гамнет
- Битва за битвой
- Поезд во снах
Лучший оригинальный сценарий / Best Original Screenplay
- Голубая луна
- Простая случайность
- Марти Великолепный
- Сентиментальная ценность
- Грешники
Лучший кастинг / Best Casting
- Гамнет
- Марти Великолепный
- Битва за битвой
- Тайный агент
- Грешники
Лучший фильм на иностранном языке / International Feature Film
- Это был всего лишь несчастный случай (Франция)
- Тайный агент (Бразилия)
- Сентиментальная ценность (Норвегия)
- Сират (Испания)
- Голос Хинд Раджаб (Тунис)
Лучший анимационный фильм / Animated Feature
- Арко
- Элио
- Кейпоп-охотницы на демонов
- Маленькая Амели, или характер Дождя
- Зверополис 2
Лучший короткометражный анимационный фильм / Best Animated Short Film
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Лучшая песня / Best Original Song
- Dear Me (Diane Warren: Relentless)
- Golden’ (KPop Demon Hunters)
- I Lied to You (Sinners)
- Sweet Dreams of Joy (Vivia Verdi)
- Train Dreams (Train Dreams)
Лучший звук / Best Sound
- F1: Фильм
- Франкенштейн
- Битва за битвой
- Грешники
- Сират
Лучшая операторская работа / Cinematography
- Франкенштейн
- Марти Великолепный
- Битва за битвой
- Грешники
- Поезд во снах
Лучший документальный фильм / Documentary (Feature)
- Алабамское решение
- Встреть меня в свете надежды
- Сквозь камни
- Мистер Никто против путина
- Идеальная соседка
Лучший короткометражный документальный фильм / Documentary (Short Subject)
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: «Were and are Gone»
- The Devil is Busy
- Perfectly a Strangeness
Лучший игровой короткометражный фильм / Best Live Action Short Film
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Лучший дизайн костюмов / Best Costume Design
- Аватар: Огонь и пепел
- Франкенштейн
- Гамнет
- Марти Великолепный
- Грешники
Лучший монтаж / Best Film Editing
- F1: Фильм
- Марти Великолепный
- Битва за битвой
- Сентиментальная ценность
- Грешники
Лучшие грим и прическа / Best Makeup and Hairstyling
- Франкенштейн
- Кокухо
- Грешники
- Крушащая машина
- Гадкая сестра
Лучшие спецэффекты / Best Visual Effects
- Аватар: Огонь и пепел
- F1: Фильм
- Мир Юрского периода: Возрождение
- Автобус в огне
- Грешники
Лучший саундтрек / Best Original Score
- Бугония
- Франкенштейн
- Гамнет
- Битва за битвой
- Грешники
Церемония награждения «Оскар-2026» состоится 15 марта, а пока приглашаем присоединиться к обсуждению в комментариях: пишите, какой из номинантов стал лучшим для вас лично.
