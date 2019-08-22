Основатель Huawei рассказал о переходе компании в «боевой режим» и зарождении «новой армии», которая будет доминировать вопреки санкциям США
19 августа США продлили временную лицензию Huawei на работу с американскими компаниями еще на 90 дней, до 19 ноября. Одновременно президент США Дональд Трамп публично сделал громкое заявление, что «Huawei — это реальная угроза национальной безопасности и США не желают вести каких-либо дел с китайской компанией». Разумеется, китайский гигант отреагировал. В распоряжении Reuters оказалась копия обращения Жэнь Чжэнфэя, основателя и генерального директора Huawei.
Лидер Huawei обратился к сотрудникам с призывом сконцентрироваться на работе с целью выполнения плана продаж, так как компания переходит в специальный «боевой режим» для выживания в условиях кризиса. В интервью Associated Press он заявил о планах сосредоточиться на «наиболее конкурентоспособной продукции», но деталей не сообщил.
«Компания оказалась на грани жизни и смерти. Если вы не можете работать, уступите место нашему танку. А если вы согласны выйти на поле боя, то можете привязать веревку к танку и вытащить его за собой — именно такой настрой должен быть у каждого».
цитата из обращения Жэнь Чжэнфэя к сотрудникам
Глава также рассказал о новых мерах, которые компания намерена предпринять, чтобы минимизировать негативных эффект от американских санкций. В частности, Huawei увеличит расходы на производственное оборудование, чтобы обеспечить непрерывность поставок необходимых комплектующих после окончания лицензии США. Также Huawei планирует оптимизировать внутреннюю управленческую модель, избавиться от лишних должностей и понизить в должности неэффективных менеджеров.
«В первой половине года нам удалось продемонстрировать отличные результаты. Вероятно, это обусловлено поддержкой наших китайских клиентов и их своевременными платежами, что привело к увеличению денежного потока, но это не отражает реальное положение дел.
Через 3-5 лет в Huawei будет течь новая кровь. После того, как мы переживем самое трудное время в истории, родится новая армия. Для чего? Чтобы доминировать в мире».
Жэнь Чжэнфэй, основатель Huawei.
В Huawei рассчитывают стать полностью независимыми от американских технологий уже к 2021 году.
Напомним, на недавней конференции разработчиков Huawei Developers Conference 2019 компания представила свою операционную систему под названием HarmonyOS, которая выделяется микроядром и распределенной архитектурой, что позволяет легко адаптировать ее под разные нужды. Одновременно в Китае представили Honor Smart Screen — первый умный телевизор Honor и первое в мире устройство на HarmonyOS. В Huawei говорят, что пока не планируют использовать HarmonyOS в смартфонах, но за последнее время было немало сообщений, что грядущая линейка флагманских смартфонов Huawei Mate 30 в Китае выйдут под управлением HarmonyOS.
Источник: Reuters