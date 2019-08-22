Основатель Huawei рассказал о переходе компании в «боевой режим» и зарождении «новой армии», которая будет доминировать вопреки санкциям США





19 августа США продлили временную лицензию Huawei на работу с американскими компаниями еще на 90 дней, до 19 ноября. Одновременно президент США Дональд Трамп публично сделал громкое заявление, что «Huawei — это реальная угроза национальной безопасности и США не желают вести каких-либо дел с китайской компанией». Разумеется, китайский гигант отреагировал. В распоряжении Reuters оказалась копия обращения Жэнь Чжэнфэя, основателя и генерального директора Huawei.

Лидер Huawei обратился к сотрудникам с призывом сконцентрироваться на работе с целью выполнения плана продаж, так как компания переходит в специальный «боевой режим» для выживания в условиях кризиса. В интервью Associated Press он заявил о планах сосредоточиться на «наиболее конкурентоспособной продукции», но деталей не сообщил.