Основатели monobank и бывшие топ-менеджеры «ПриватБанка» оспаривают продажу акций при национализации





По сообщению Finbalance, ссылающегося на судебные документы, принял к производству иск Александра Дубилета — бывшего главы правления «ПриватБанка» (в период до его национализации) и экс-миноритарного акционера этого финучреждения (владел 2,7249% акций) — к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Министерству финансов и «ПриватБанку» о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка. Иск был подан в Хозяйственный суд Киева, электронная копия оговариваемого постановления есть в Едином государственном реестре судебных решений.

Аналогичные иски в Хозсуд Киева в конце декабря 2019 года подали и другие бывшие топ-менеджеры «ПриватБанка» из числа миноритарных акционеров, в частности бывший первый заместитель председателя правления Тимур Новиков (1,3625%), бывший первый заместитель председателя правления Олег Гороховский (0,3236%), экс-первый заместитель председателя правления Владимир Яценко (0,3229%), экс-заместитель председателя правления Татьяна Гурьева (0,2422%), экс-заместитель главы правления Людмила Шмальченко (0,1614%) и другие (соответствующие иски — 1, 2, 3, 4, 5).

Как следует из судебных материалов, бывшие топ-менеджеры «ПриватБанка» в судебном порядке оспаривают в т.ч. операцию bail-in — принудительной конвертации их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабре 2016 года во время национализации «ПриватБанка», а затем в конце концов со всеми «старыми» акциями банка были выкуплены государством (в лице Минфина) за 1 грн.

В 2017-2018 годах указаны экс-топы «ПриватБанка» уже обращались с исками к государству в Печерский районный суд Киева, однако тогда этот суд отклонил соответствующие исковые заявления, в т.ч. высказав мнение, что такие споры — это компетенция судов хозяйственной юрисдикции.

«До сих пор не понимаю, почему у меня забрали мои акции, которые я заработал, отдав больше 20 лет своей жизни работе на «ПриватБанк» и я обратился в суд в надежде получить правовую оценку этой ситуации. Думаю, мотивация других коллег аналогична», — сообщил в комментарии AIN cооснователь проекта monobank Олег Гороховский

Обсуждать детали иска Гороховский отказался, указав, что им занимаются юристы.

Судебные разбирательства в рамках нашумевшего дела об оспаривании процесса национализации приостановлены до 31 января 2020 года. Отсрочку взяла Большая Палата Верховного Суда. Она сейчас рассматривает постановление №826/20221/16, в рамках которого суды первой и апелляционной инстанции признали незаконным списание средств физлиц на 1,1 млрд, проведенное в декабре 2016 года в рамках процедуры bail-in при национализации «ПриватБанка».

У НБУ уже подготовлен план действий (1 и 2) в случае отмены национализации и возвращении «ПриватБанка» в собственность бывших акционеров.

Источник: Finbalance