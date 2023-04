Осторожно: Chernobyl: Origins – русская. Вот подборка игр о Чернобыле «здорового человека» (не только S.T.A.L.K.E.R. и Chernobylite)

На сегодня приходится 37-летие Чернобыльской катастрофы. Трагическое событие произошло 26 апреля 1986 года, когда во время запланированной остановки одного из реакторов Чернобыльской атомной станции было решено провести ряд испытаний. Все пошло не по плану, что в конечном итоге повлекло два тепловых взрыва, которые разрушили реактор и вызвали выброс большого количества радиоактивных веществ в окружающую среду.

Пользуясь поводом украинской трагедии, компания Nelset подготовила игру Chernobyl: Origins и запланировала ее релиз на 28 апреля. Все бы ничего (игры по мотивам Чернобыльской катастрофы выходили и раньше), но Nelset – это российская компания, находящаяся в Ставрополе и платящая налоги в российский бюджет, из которого потом финансируется война против Украины. Поэтому игру Chernobyl: Origins желательно не просто игнорировать, а пытаться блокировать ее на всех платформах, где россияне пытаются ее распространять: Nintendo Switch, ПК Steam. Каждый сознательный гражданин может приобщиться к этому полезному делу и ограничить возможность привлечения денег украинцев в финансирование российской агрессии. Итак, чтобы заблокировать продажу Chernobyl: Origins для украинских пользователей, нужно выполнить следующие действия:

Также есть смысл обращаться к Nintendo, которая заявляла о выходе с российского рынка, но занимается распространением российской игры в своем магазине для Nintendo Switch.

Dear @Nintendo , how are you doing? All right? That is, you have, as it were, left the Russian market, but you will gladly release a game on your platform from Russian developers who do not even try to «hide»? Seriously? https://t.co/Q4x0UqfNhf

