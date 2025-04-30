Осторожно, криптоскам: Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновила этот список 5 проектами

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще пять фирм, которые связаны с криптовалютными услугами. Всего в перечень теперь входят 433 проекта.

Вот свежая пятерка потенциальных мошенников:

⁠Livaxxen — https://market.livaxxen.org

BTCMiner — https://www.btcminer.space/

⁠CoinMall — https://coinmall.top/

Raise My Funds — https://raisemyfunds.co/

⁠NSBroker — https://nsbroker.com/

Ранее НКЦБФР сообщало о якобы согласовании с Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принципов налогообложения различных операций с виртуальными активами — да называемый «матрицу» налогообложение криптовалют. Однако председатель Комитета Даниил Гетманцев это отрицал.

В общем, ожидается, что до октября текущего года подготовят законопроект о виртуальных активах в Украине, который будет базироваться на европейской директиве MiCA.

Источник: НКЦБФР