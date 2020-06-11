От 0 до 100% за 20 минут. Новое поколение быстрой зарядки Oppo SuperVOOC 3.0 нарастит мощность до 80 Вт

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Китайский производитель смартфонов Oppo продолжает расширять пределы быстрой зарядки и готовится к очередному рывку, планируя уже в следующем году использовать новое поколение проводной зарядки SuperVOOC 3.0 c максимальной мощностью 80 Вт.

Как мы уже неоднократно отмечали в новостях нашего сайта, сверхбыстрая зарядка — визитная карточка смартфонов Oppo. Нынешнее поколение быстрой зарядки Oppo SuperVOOC 2.0 имеет максимальную мощность 65 Вт и позволяет заряжать смартфоны примерно за полчаса. В частности, эта технология доступна в флагманских моделях Oppo Ace 2, Find X2 и X2 Pro. В недавно представленном Realme X50 Pro тоже есть поддержка 65-ваттной зарядки, только технология носит иное название SuperDart Flash Charge.

Как было упомянуто выше, пиковая мощностью SuperVOOC 2.0 составляет 65 Вт — при напряжении 10 В и силе тока 6,5 А. Ожидается, что зарядные устройства SuperVOOC 3.0 будут рассчитаны на более высокое напряжение. Если верить неофициальным данным, новое поколение быстрой зарядки SuperVOOC 3.0 сократит время, необходимое для полного заряда аккумулятора смартфона, до 20 минут с нынешних 30 минут, характерных для моделей с поддержкой SuperVOOC 2.0 и аккумуляторами емкостью 4000-4200 мА·ч.

Первые смартфоны Oppo с поддержкой 80-ваттной зарядки SuperVOOC 3.0 ожидаются в 2021 году, так что формальный анонс технологии может состояться под конец этого года. Говоря о рекордах, в следующем месяце ожидается анонс геймерского смартфона Lenovo Legion, который, в числе других впечатляющих возможностей, предложит поддержку 90-ваттной зарядки.

Остается вспомнить, что в арсенале Oppo также имеется технология быстрой беспроводной зарядки мощностью 30 Вт, но ни в одном из флагманов компании, продающихся глобально, ее нет. Единственной моделью с поддержкой 30-ваттной беспроводной зарядки является Oppo Ace 2, которая официально продается только на домашнем рынке Китая.

Источник: Weibo