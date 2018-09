Отдельное приложение YouTube Gaming закрывается, а его функции перекочуют в основной сайт

В 2015 году сервис YouTube запустил отдельное приложение, предназначенное для демонстрации игрового контента. Предполагалось, что с его помощью игроки смогут находить наиболее релевантные ролики. Теперь в Google решили прекратить работу этого приложения, а наиболее полезные его функции будут интегрированы в основной сайт YouTube.

На главном сайте YouTube Gaming появится в виде отдельной вкладки в левой части экрана – аналогично вкладке «В тренде». По адресу youtube.com/gaming в верхней части экрана теперь пользователям будет отображаться персонализированная подборка контента, включая новые добавленные ролики и живые трансляции с каналов, на которые пользователь оформил подписку. Также будет зона с популярными роликами.

У игр появятся свои собственные страницы. Каждая из них буде отображать популярные ролики, живые трансляции, а также другие игры, созданные этими же разработчиками и издателями. Пользователи смогут подписываться на такие страницы игр.

Чтобы улучшить узнаваемость авторов на платформе, будет создана курируемая подборка роликов On The Rise. В неё будут включаться работы малоизвестных и начинающих авторов, которые ещё не получили широкую известность, но при этом создают качественный контент. Подборка будет еженедельно обновляться. Первоначально она станет доступной только для США. Дело в том, что подборка On The Rise формируется как на основе алгоритмов, так и при содействии людей-кураторов. Потому для масштабирования этой части проекта на дополнительные страны потребуются дополнительные человеческие ресурсы и время. Но в YouTube пока не поделились более подробной информацией о сроках запуска On The Rise в других странах.

От отдельного приложения YouTube Gaming было решено отказаться, так как оно не пользовалось особой популярностью среди пользователей. Несмотря на то, что на платформе насчитывается около 200 млн пользователей, которые ежедневно смотрят игровой контент, большинство из них не применяло для этого отдельное приложение. Люди не понимали, для чего нужно это приложение и какой тип контента оно должно было обслуживать. В результате сложилась ситуация, когда разработчики создавали различные функции на платформе, ориентированные на применение зрителями игрового контента, но этими функциями почти никто не пользовался. Теперь, когда они станут частью основного сайта, количество пользователей этих функций заметно возрастёт.

Источник: The Verge