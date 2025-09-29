Ожил биткоин-кит, который спал 12 лет: с кошелька перевели BTC на сумму $44 млн

Биткоин снова привлек внимание необычным пробуждением одного из старейших кошельков. С адреса «1ArUG…zwaWT» неизвестный «кит» после 12-летней спячки перевел 400 BTC — около $44 млн. Монеты распределили на несколько новых адресов партиями примерно по 15 BTC каждая.

За время бездействия этого кошелька биткоин подорожал почти в 830 раз: с примерно $135 за монету до более чем $111 000 на момент совершения перевода. Таким образом стоимость активов владельца выросла с примерно $54 тыс. до более $44 млн — прирост, что подчеркивает масштаб ранних инвестиций в криптовалюту.

По данным аналитиков Arkham Intelligence, эти биткоины были намайнены еще пятнадцать лет назад, когда их стоимость исчислялась сотнями долларов. Это не единичный случай: последние месяцы наблюдается настоящая волна «пробуждения» так называемых спящих кошельков эпохи Сатоши. В начале сентября другой аноним впервые с 2012 года вывел 444 BTC (примерно $50 млн), а через неделю — еще один владелец перевел более 1000 BTC, которые сейчас оцениваются более чем в $116 млн. А в июле 2025 года другой неизвестный кит продал 80 000 биткоинов на сумму около $9.6 млрд. Они тоже лежали «без дела» с 2011 года.

Специалисты объясняют этот феномен просто: биткоин снова на исторических максимумах. После летнего пика выше $124 тыс. те, кто покупал криптовалюту на заре ее существования, видят шанс зафиксировать колоссальную прибыль. Для обычных пользователей здесь кроется двойной сигнал. С одной стороны, активация давних кошельков свидетельствует о зрелости рынка и готовности ранних инвесторов выйти из тени. С другой — напоминает о рисках мошенничества: именно периоды высоких цен привлекают аферистов, которые пытаются воспользоваться ажиотажем и паникой трейдеров.

Означает ли эта волна «пробуждений», что рынок достиг пика? Однозначного ответа нет, но история показывает: когда старые киты просыпаются, это часто становится признаком перегрева и возможной корректировки. Поэтому инвесторам стоит готовиться не только к эмоциональным заголовкам, но и к повышенной волатильности в ближайшие недели.

Источник: CoinCentral