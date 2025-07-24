$54 000 превратились в $9,6 млрд: таинственный владелец продал биткоины, лежавшие с 2011 года

На днях неизвестный владелец, который приобрел биткоины 14 лет назад, продал их и стал миллиардером (если, конечно, до того им не был). И это уже вторая такая сделка за последнее время.

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Аккаунт X Kakashi заметил движение средств на этом кошельке и рассказал о нем. Автор сообщения отмечает, что 80 000 BTC были приобретены в 2011 году за $54 000 и проданы сейчас за $9,6 млрд. Сайт Tom’s Hardware подсчитал, что новоиспеченный владелец миллиардов получил прибыль в 18 млн процентов. Точнее, инвестиция этого «кита» выросла в 176 000 раз по сравнению с первоначальной стоимостью.

The Bitcoin whale just sold all the 80,000 $BTC for $9.6B. Which was bought at 2011 for $54,000 pic.twitter.com/RN4REeVObF — Kakashi (@kkashi_yt) July 18, 2025

«Одно можно сказать наверняка: кому-то было довольно трудно так долго удерживать столько BTC, наблюдая, как их стоимость стремительно растет, падает и снова достигает стратосферы. Некоторые все еще будут настаивать на том, что инвестиции в криптовалюту являются полностью спекулятивными, без какой-либо материальной стоимости активов, на которую можно было бы положиться, если случится худшее», — отмечает Tom’s Hardware.

Более того, в начале июля состоялась еще одна огромная транзакция биткоинов. В этом случае еще один криптоинвестор с 14-летним стажем получил $8 млрд. По слухам, это был Роджер «Bitcoin Jesus» Вер, один из ранних сторонников биткоина и криптовалют, бывший CEO Bitcoin.com, который сейчас продвигает Bitcoin Cash.

Напомним, недавно биткоин обновил исторический рекорд. 10 июля BTC стоил $112 000, а уже 14 июля достиг стоимости $123 000. Общая капитализация рынка криптовалют впервые пересекла отметку $4 трлн.