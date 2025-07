$54 000 превратились в $9,6 млрд: таинственный владелец продал биткоины, лежавшие с 2011 года

На днях неизвестный владелец, который приобрел биткоины 14 лет назад, продал их и стал миллиардером (если, конечно, до того им не был). И это уже вторая такая сделка за последнее время.

Аккаунт X Kakashi заметил движение средств на этом кошельке и рассказал о нем. Автор сообщения отмечает, что 80 000 BTC были приобретены в 2011 году за $54 000 и проданы сейчас за $9,6 млрд. Сайт Tom’s Hardware подсчитал, что новоиспеченный владелец миллиардов получил прибыль в 18 млн процентов. Точнее, инвестиция этого «кита» выросла в 176 000 раз по сравнению с первоначальной стоимостью.

The Bitcoin whale just sold all the 80,000 $BTC for $9.6B.

Which was bought at 2011 for $54,000 pic.twitter.com/RN4REeVObF

— Kakashi (@kkashi_yt) July 18, 2025