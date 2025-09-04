Новости Крипто 04.09.2025 comment views icon

Крипторынок 2025 в 10 ключевых трендах: исследование Binance

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новостей

Несмотря на колебания, 2025 год оказался для криптовалют удачным. Общая капитализация выросла на 9,9% с начала года, добавив более $600 млрд стоимости. После кратковременного отката в первом квартале, крипторынок резко подскочил во втором и третьем квартале, что позволило BTC и ETH достичь новых исторических максимумов.

Глобальная ликвидность достигла четырехлетнего максимума. Это был самый сильный шестимесячный рост с 2021 года.

BTC и ETH превзошли традиционные бенчмарки. ETH вырос примерно на 36%, а BTC вырос примерно на 18%. Биткоин также продемонстрировал уникальную двойственность, так как служил как макроэкономическим хеджем, так и краткосрочным рисковым активом.

Американские спотовые ETF на BTC и ETH привлекли более $28 млрд чистых поступлений в 2025 году, став основными двигателями объемов на криптовалютных рынках.

Доминирование Bitcoin выросло с примерно 40% до 65,1% в этом году. Оно подпитывается спросом со стороны ETF, казначейств и резервов.

Стейкинг Ethereum достиг рекордных 35,8 млн ETH на фоне обновление Пектры и восходящим институциональным принятием. Это примерно 29,7% от предложения монет.

Объем стейблкоинов вырос более чем на 35% до рекордных примерно $277,8 млрд. Политическая ясность добавила легитимности их реальному использованию и расширила использование в сферах платежей и расчетов.

Корпоративные запасы BTC достигли 1,07 млн BTC (примерно 5,4% от объема монет в обращении) среди 174 компаний, с Strategy во главе. Копилки ETH также выросли примерно на 88,3% в прошлом месяце — до 4,36 млн ETH (примерно 3,4% от объема), что является самым большим месячным ростом за всю историю.

Спецпроекты
Як біржі сприяють розвитку сучасних професійних трейдерів. Добірка платформ та важливі нюанси
Як будується культура кібербезпеки в ІТ-компанії SharksCode та чому це стало частиною ДНК бренду

Соотношение децентрализованных к централизованным биржам (DEX/CEX) достигло рекордных максимумов в 2025 году, с рыночной долей DEX, достигшей пика в 23,1% в спотовой торговле и 9,3% во фьючерсах.

Общая заблокированная стоимость (TVL) в сфере DeFi-кредитования выросла примерно на 65% — до рекордных $79,8 млрд, с займами, выросшими примерно на 80%.

Токенизированные акции достигли объема примерно $349 млн в 2025 году, когда криптовалютные биржи и традиционные брокерские компании начали активно осваивать этот инструмент.

Источник: Binance

Популярные новости

arrow left
arrow right
Быки и лонгисты счастливы: стоимость Solana пробила $200, а более 99% владельцев XRP находятся в зоне прибыли
Сооснователь биржи BitMEX Артур Хейс продал криптовалют на миллионы в ожидании падения BTC и ETH
Bybit и Mt. Gox отдыхают: выявлено крупнейшее в истории криптовалютное ограбление на $3,5 млрд
Только за полгода хакеры украли криптовалют на более $3 млрд
Глобальные биржевые криптовалютные продукты (ETP) зафиксировали приток рекордных $1,04 млрд за неделю
Tether нанял бывшего главного криптоспециалиста Белого дома
Китайские техногиганты готовы запустить юань-стейблкоины
Рада наконец возьмется за легализацию криптовалют на следующей неделе
Украина ввела санкции против 60 криптовалютных компаний, которые помогали рф отмывать деньги
Северокорейские хакеры Lazarus уничтожили британскую криптоплатформу Lykke
Впервые с конца 2024 года 90% адресов Ethereum стали прибыльными
Биткоин полетел вниз: ликвидировано позиций трейдеров на $514 млн
Рынок NFT внезапно ожил и показал рост на 182%
Криптозаймы разрушают рынок Южной Кореи, власти приостановили кредитные сервисы
SEC одобрит альткоин-ETF уже осенью
Стоимость намайненных Бутаном биткоинов достигла 38% ВВП страны
Северокорейские хакеры с начала 2025 года украли криптовалют на $1,6 млрд
Тысячи покупателей токенов YZY Канье Уэста остались с миллионными убытками
В июне объем спотовых операций крупнейших криптобирж упал на треть
Глобальная капитализация крипторынка впервые достигла $4 трлн
Редкое имя в Telegram предложили выкупить за $25 млн
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить