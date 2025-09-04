Крипторынок 2025 в 10 ключевых трендах: исследование Binance

Несмотря на колебания, 2025 год оказался для криптовалют удачным. Общая капитализация выросла на 9,9% с начала года, добавив более $600 млрд стоимости. После кратковременного отката в первом квартале, крипторынок резко подскочил во втором и третьем квартале, что позволило BTC и ETH достичь новых исторических максимумов.

Глобальная ликвидность достигла четырехлетнего максимума. Это был самый сильный шестимесячный рост с 2021 года.

BTC и ETH превзошли традиционные бенчмарки. ETH вырос примерно на 36%, а BTC вырос примерно на 18%. Биткоин также продемонстрировал уникальную двойственность, так как служил как макроэкономическим хеджем, так и краткосрочным рисковым активом.

Американские спотовые ETF на BTC и ETH привлекли более $28 млрд чистых поступлений в 2025 году, став основными двигателями объемов на криптовалютных рынках.

Доминирование Bitcoin выросло с примерно 40% до 65,1% в этом году. Оно подпитывается спросом со стороны ETF, казначейств и резервов.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Стейкинг Ethereum достиг рекордных 35,8 млн ETH на фоне обновление Пектры и восходящим институциональным принятием. Это примерно 29,7% от предложения монет.

Объем стейблкоинов вырос более чем на 35% до рекордных примерно $277,8 млрд. Политическая ясность добавила легитимности их реальному использованию и расширила использование в сферах платежей и расчетов.

Корпоративные запасы BTC достигли 1,07 млн BTC (примерно 5,4% от объема монет в обращении) среди 174 компаний, с Strategy во главе. Копилки ETH также выросли примерно на 88,3% в прошлом месяце — до 4,36 млн ETH (примерно 3,4% от объема), что является самым большим месячным ростом за всю историю.

Соотношение децентрализованных к централизованным биржам (DEX/CEX) достигло рекордных максимумов в 2025 году, с рыночной долей DEX, достигшей пика в 23,1% в спотовой торговле и 9,3% во фьючерсах.

Общая заблокированная стоимость (TVL) в сфере DeFi-кредитования выросла примерно на 65% — до рекордных $79,8 млрд, с займами, выросшими примерно на 80%.

Токенизированные акции достигли объема примерно $349 млн в 2025 году, когда криптовалютные биржи и традиционные брокерские компании начали активно осваивать этот инструмент.

Источник: Binance