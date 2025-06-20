Новости Технологии 20.06.2025 в 13:44 comment views icon

Оживляет изображения: Midjourney запустила собственный генератор видео

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Оживляет изображения: Midjourney запустила собственный генератор видео
Раздел Технологии выходит при поддержке

Когда мы уже привыкли, что Midjourney рисует фантастические (а иногда просто фантасмагорические) картинки по текстовому запросу, компания решила: почему бы не сделать то же самое — но с видео. Вот и появился новый ИИ-инструмент, который позволяет анимировать изображения, сгенерированные в Midjourney или загруженные из других источников.

Пока что пользователи могут создавать короткие ролики длительностью 5 секунд, которые по желанию можно удлинить еще на 4 секунды до четырех раз. Функция работает только через браузер, и доступна она только подписчикам — от $10 в месяц.

Это первая попытка Midjourney в видеоформате. Пока Google на I/O демонстрирует возможности Veo 3 и инструмент Flow для кинематографистов, OpenAI поражает Sora, а Adobe экспериментирует с Firefly Video, Midjourney только начинает. Хотя компания немного опоздала на съемку, но все равно приковала к себе внимание. И не только из-за новой функции.

За несколько дней до релиза видеогенерации на компанию подали в суд — не кто-нибудь, а Disney и NBCUniversal. Их возмутило то, что Midjourney, вероятно, тренировала свои модели на их контенте без разрешения. Это еще одно доказательство, что ИИ может быстро стать звездой не только фантастического технофестиваля, но и юридического триллера.

OpenAI отменила лимиты на использование видеогенератора Sora для владельцев ChatGPT Plus (но временно)

Источник: engadget

Раздел Технологии выходит при поддержке

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