Падение продаж iPhone и рекордная выручка благодаря сервисам, умным часам и наушникам — главное из финансового отчета Apple





Вчера поздно вечером Apple опубликовала очередной квартальный отчет. На бухгалтерском календаре купертиновского гиганта 28 сентября завершился четвертый квартал 2019 финансового года и весь год в целом (у Apple финансовый год не совпадает с календарным). Если вкратце, наблюдающаяся несколько последних кварталов тенденция к снижению продаж iPhone, долгое время выступающих главным движителем роста бизнеса, сохраняется, но благодаря стабильному росту направления сервисов и продаж умных часов и наушников Apple продолжается оставаться на коне.

Начнем с квартальных итогов. Отчетный период принес Apple доход $64 млрд. Для сравнения, год назад доход был равен $62,9 млрд долларов, то есть прошлогодний рекорд удалось улучшить на 2%. Валовая маржа опустилась на 30 базисных пунктов, с 38,3 до 38,0%. При этом валовая маржа по продуктам составила 31,6%, а по услугам — 64,1%. Операционная прибыль снизилась с $16,1 млрд до $15,6 млрд, а чистая прибыль — с $14,1 млрд до $13,7 млрд.

Совет директоров Apple объявил о выплате дивидендов в размере $0,77 на акцию. Дивиденды будут выплачены 14 ноября 2019 года действующим акционерам на момент закрытия реестра в конце дня 11 ноября 2019 года.

60% — доля международных продаж в общей структуре доходов Apple. Если в обеих Америках (северной и южной) Apple удалось нарастить продажи (с $27,52 млрд до $29,32 млрд), равно как и в части Азиатско-Тихоокеанского региона (с $3,43 млрд до $3,66 млрд), то в Европе, Китае и Японии доходы, напротив, сократились. В Китае, втором по значимости для Apple рынке, продажи сократились с $11,41 млрд до $11,13 млрд.

Если выделять отдельно выручку от продаж устройств, она снизилась с $52,3 млрд до $51,5 млрд. Но спад компенсировали «Сервисы», которые нарастили выручку с $10,6 млрд до $12,5 млрд, что является новым абсолютным рекордом. Сейчас бизнес сервисов Apple по обороту сравним с компаниями из списка Fortune 70. Сюда же относится доход от ремонта техники Apple. Более того, в ходе конференц-звонка с инвесторами и журналистами было сказано, что направление AppleCare показало наилучший результат. Сейчас суммарно у Apple есть более 450 миллионов платных подписчиков против 303 млн год назад, а в 2020 году компания рассчитывает добавить еще 50 млн, преодолев отметку в 500 млн платных подписчиков.

Смартфонов iPhone за квартал было реализовано на $33,4 млрд против $36,8 млрд годом ранее, продажи ПК Mac сократились с $7,3 млрд до $7 млрд, а iPad выросли с $3,98 млрд до $4,7 млрд. Продажи носимых устройств, устройств для дома и аксессуаров (категория Wearables, Home, and Accessories, которая раньше называлась Other Products, куда входят умные часы Watch, наушники AirPods и Beats, а также пр. продукция) выросли сильнее остальных — с $4,2 до $6,5 млрд, что также является новым рекордом. То есть, продажи Apple Watch и AirPods уже почти сравнялись с продажами Mac.

Оборот платежной системы Apple Pay и количество транзакций выросли более чем вдвое. По показателю выполняемых транзакций за квартал (более 3 млрд) Apple Pay уже превосходит PayPal. По всему миру насчитывается более 6000 эмитентов карт, поддерживающих Apple Pay.

Если же говорить об итогах года, все основные финпоказатели снизились: выручка упала с $225,8 млрд до $213,9 млрд, операционная прибыль — с $70,9 млрд до $63,9 млрд, а чистая прибыль — с $59,5 млрд до $55,3 млрд.

По итогам года спад продаж только по смартфонам iPhone — $164,9 млрд до $142,4 млрд, тогда как остальные категории устройств и сервисы показали рост: Mac — с $25,2 млрд до $25,7 млрд, iPad — с $18,4 млрд до $21,3 млрд, носимая электроника и аксессуары — с $17,4 млрд до 24,5 млрд, а сервисы — с $39,7 млрд до $46,3 млрд.

По состоянию на 28 сентября 2019 года объем денежных средств на счетах Apple составлял внушительные $205,9 млрд (на 2% меньше, чем кварталом ранее).

В первом квартале 2020 финансового года, который будет представлять особый интерес, поскольку этот квартал самый прибыльный (рождественский период и пик продаж новых iPhone) Apple рассчитывает получить доход в пределах $85,5-$89,5 млрд, удержав валовую прибыль на уровне 37,5%-38,5%.

Фондовый рынок отреагировал на публикации отчетности положительно — на внебиржевых торгах акции Apple подорожали на 2,57%, до $248,19.

Источник: Apple и MacRumors