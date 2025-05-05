Новости Софт 05.05.2025 в 13:14 comment views icon

В настройках Windows 11 появится раздел Advanced — с фишками для разработчиков и не только

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Вадим Карпусь

Автор новостей

В настройках Windows 11 появится раздел Advanced — с фишками для разработчиков и не только

Microsoft продолжает постепенно отказываться от привычной Панели управления в Windows 11 и добавлять новые функции в ОС. Очередным таким обновлением в ближайшее время станет новая страница настроек под названием Advanced. Она предложит расширенные возможности, которые будут особенно полезными для разработчиков, но и обычные пользователи могут найти там что-то интересное.

Однако не стоит ожидать полную перестройку интерфейса. На самом деле Microsoft просто обновляет уже существующий раздел For developers. Компания дала ему новое название, добавила несколько функций — и вот, обновление готово. Об этих «кардинальных» изменениях рассказал энтузиаст Windows с ником @phantomofearth в соцсети X. Он отмечает:

«Страница настроек For developers в Windows 11 получит обновление и новое название — Advanced!»

По его словам, новая страница станет своеобразным хабом для функций, которые ранее были частью Dev Home. Среди доступных опций пользователи смогут найти:

  • переключатель для длинных путей к файлам,
  • страницу настроек для виртуального рабочего пространства,
  • интеграцию исходного кода File Explorer (то есть возможность работать с кодом файлового менеджера).

Эти функции сейчас уже можно увидеть в сборке Windows Server 26403, хотя страница Advanced пока скрыта по умолчанию. Чтобы ее активировать, нужно немного покопаться в системе — в частности, воспользоваться внутренними идентификаторами функций.

 

Кроме того, Microsoft планирует перенести некоторые настройки клавиатуры из Панели управления в современный раздел Настроек Windows 11, чтобы уменьшить зависимость от старых элементов интерфейса.

Таким образом, новый раздел Advanced — это еще один шаг к модернизации Windows 11 и упрощению доступа к расширенным возможностям без лишних сложностей. Хотя многие до сих пор предпочитают старую добрую Панель управления.

Это не единственное интересное обновление Windows 11. Microsoft также планирует научить ОС понимать ругань пользователя, а вдобавок убрать функцию, которая защищала «старые» версии Windows 11.

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Источник: windowsreport

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