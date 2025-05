В настройках Windows 11 появится раздел Advanced — с фишками для разработчиков и не только

Microsoft продолжает постепенно отказываться от привычной Панели управления в Windows 11 и добавлять новые функции в ОС. Очередным таким обновлением в ближайшее время станет новая страница настроек под названием Advanced. Она предложит расширенные возможности, которые будут особенно полезными для разработчиков, но и обычные пользователи могут найти там что-то интересное.

Однако не стоит ожидать полную перестройку интерфейса. На самом деле Microsoft просто обновляет уже существующий раздел For developers. Компания дала ему новое название, добавила несколько функций — и вот, обновление готово. Об этих «кардинальных» изменениях рассказал энтузиаст Windows с ником @phantomofearth в соцсети X. Он отмечает:

Windows 11's "For developers" settings page is getting a revamp, with a new name: "Advanced"! It's the new home for several Dev Home features and bits, including the long paths toggle, virtual workspace options page and File Explorer source code integration. Also, layout updates. pic.twitter.com/5yK4zXZ2tS

