В настройках Windows 11 появится раздел Advanced — с фишками для разработчиков и не только

Microsoft продолжает постепенно отказываться от привычной Панели управления в Windows 11 и добавлять новые функции в ОС. Очередным таким обновлением в ближайшее время станет новая страница настроек под названием Advanced. Она предложит расширенные возможности, которые будут особенно полезными для разработчиков, но и обычные пользователи могут найти там что-то интересное.

Однако не стоит ожидать полную перестройку интерфейса. На самом деле Microsoft просто обновляет уже существующий раздел For developers. Компания дала ему новое название, добавила несколько функций — и вот, обновление готово. Об этих «кардинальных» изменениях рассказал энтузиаст Windows с ником @phantomofearth в соцсети X. Он отмечает:

«Страница настроек For developers в Windows 11 получит обновление и новое название — Advanced!»

Windows 11's "For developers" settings page is getting a revamp, with a new name: "Advanced"! It's the new home for several Dev Home features and bits, including the long paths toggle, virtual workspace options page and File Explorer source code integration. Also, layout updates. pic.twitter.com/5yK4zXZ2tS — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) May 1, 2025

По его словам, новая страница станет своеобразным хабом для функций, которые ранее были частью Dev Home. Среди доступных опций пользователи смогут найти:

переключатель для длинных путей к файлам,

страницу настроек для виртуального рабочего пространства,

интеграцию исходного кода File Explorer (то есть возможность работать с кодом файлового менеджера).

Эти функции сейчас уже можно увидеть в сборке Windows Server 26403, хотя страница Advanced пока скрыта по умолчанию. Чтобы ее активировать, нужно немного покопаться в системе — в частности, воспользоваться внутренними идентификаторами функций.

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Кроме того, Microsoft планирует перенести некоторые настройки клавиатуры из Панели управления в современный раздел Настроек Windows 11, чтобы уменьшить зависимость от старых элементов интерфейса.

Таким образом, новый раздел Advanced — это еще один шаг к модернизации Windows 11 и упрощению доступа к расширенным возможностям без лишних сложностей. Хотя многие до сих пор предпочитают старую добрую Панель управления.

Это не единственное интересное обновление Windows 11. Microsoft также планирует научить ОС понимать ругань пользователя, а вдобавок убрать функцию, которая защищала «старые» версии Windows 11.

Источник: windowsreport