Новая функция Windows 11 будет сообщать, что в ваш ноутбук «заглядывают» посторонние

Microsoft разрабатывает новую функцию наблюдения для Windows 11, которая будет оповещать пользователей о том, что посторонние люди втайне смотрят на ваш экран — например в моменты, когда вы находитесь в общественных местах (работаете в кафе или коворкинге и подобное).

Потенциальная новая функция, о которой впервые сообщил инсайдер PhantomOfEarth (через TechRadar), будет работать в двух режимах: когда ОС обнаружит постороннее наблюдение, вам поступит оповещение; или же экран затемнят, чтобы содержимое было трудно рассмотреть. Обе опции также могут применяться одновременно.

New Presence Sensing feature coming soon to Windows 11: Onlooker Detection. When your device notices that someone else is looking at your screen, it can dim the screen, notify you that someone’s looking, or both. — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) May 2, 2025

Единственный нюанс: обновление будет работать только с датчиком присутствия HPD на устройствах с чипами Snapdragon X от Qualcomm, или AMD и Intel последнего поколения. Сейчас подобный датчик используется для автоматического выключения/включения экрана, когда пользователь отходит или подходит к ПК.

Как проверить, есть ли на вашем ноутбуке датчик присутствия?

Зайдите в «Настройки» > «Система» > «Питание и аккумулятор»;

Проверьте есть ли там опции настройки присутствия, описанные на сайте Microsoft.

Функция выглядит полезной для тех, кто работает удаленно, но не из дома, однако никаких доказательств ее потенциального запуска нет. Скорее всего PhantomOfEarth откопал упоминания о ней в последних предыдущих сборках Windows 11, или же имеет собственные источники в Microsoft, хотя сам инсайдер этого не уточняет.

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Из более реальных функций, которых можно ожидать с ближайшими обновлениями: раздел Advanced в настройках Windows 11; возможность отключить фильтр нецензурной лексики; масштабный редизайн меню «Пуск» Пуск», который уберет навязчивые рекомендации, и многое другое.