Новая функция Windows 11 будет сообщать, что в ваш ноутбук «заглядывают» посторонние

Microsoft разрабатывает новую функцию наблюдения для Windows 11, которая будет оповещать пользователей о том, что посторонние люди втайне смотрят на ваш экран — например в моменты, когда вы находитесь в общественных местах (работаете в кафе или коворкинге и подобное).

Потенциальная новая функция, о которой впервые сообщил инсайдер PhantomOfEarth (через TechRadar), будет работать в двух режимах: когда ОС обнаружит постороннее наблюдение, вам поступит оповещение; или же экран затемнят, чтобы содержимое было трудно рассмотреть. Обе опции также могут применяться одновременно.

New Presence Sensing feature coming soon to Windows 11: Onlooker Detection. When your device notices that someone else is looking at your screen, it can dim the screen, notify you that someone’s looking, or both.

— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) May 2, 2025