Паркурист в капюшоне на открытии Олимпиады-2024 оказался отсылкой к игре Assassin’s Creed Unity

Теперь знаем, куда делись все ассасины — они готовились к Олимпиаде.

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже поразила зрителей ярким представлением французской культуры. Среди разнообразных элементов шоу особое внимание привлек загадочный знаменосец в белом капюшоне, который прыгал по крышам Парижа.

I wasn’t certain how I was feeling about not having the Olympics Opening ceremony in a stadium for spectacle reasons but then we got Stomp and an Assassin’s Creed parkour bit and I’m all in. pic.twitter.com/S702MZNVUl

