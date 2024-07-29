Паркурист в капюшоне на открытии Олимпиады-2024 оказался отсылкой к игре Assassin’s Creed Unity

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Теперь знаем, куда делись все ассасины — они готовились к Олимпиаде.

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже поразила зрителей ярким представлением французской культуры. Среди разнообразных элементов шоу особое внимание привлек загадочный знаменосец в белом капюшоне, который прыгал по крышам Парижа.

I wasn’t certain how I was feeling about not having the Olympics Opening ceremony in a stadium for spectacle reasons but then we got Stomp and an Assassin’s Creed parkour bit and I’m all in. pic.twitter.com/S702MZNVUl — Nick Topolos: Digital Nomad in Training (@707Odyssey) July 26, 2024

Сначала многие восприняли появление этого персонажа как случайное совпадение, ведь его наряд не полностью соответствовал культовому дизайну из серии игр Assassin’s Creed. Однако впоследствии стало известно, что это был целенаправленный видеоигровой референс.

Компания Ubisoft, издатель серии Assassin’s Creed, подтвердила связь между паркуристом на церемонии и игрой. В своем твите они написали: «Следите за крышами Парижа — Арно может наблюдать сверху», намекая на главного героя Assassin’s Creed Unity.

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Keep an eye on Paris’ rooftops—Arno might just be watching from above. 👀🦅 pic.twitter.com/opqDU04Xgo — Assassin’s Creed (@assassinscreed) July 26, 2024

Assassin’s Creed Unity, выпущенная почти десять лет назад, — это часть серии, действие которой разворачивается в Париже. Несмотря на сложный старт из-за технических проблем, игра впоследствии получила признание благодаря поразительному воссозданию французской столицы. Реалистичность виртуального Парижа в Unity оказалась настолько высокой, что данные из игры использовали для восстановления собора Парижской Богоматери после разрушительного пожара.

Напомним, что сомнительная историческая правдивость и вероятное неуважение к японской культуре в игре Assassin’s Creed Shadows привели к скандалу, который продолжает разгораться.

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Источник: Gamesradar

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