Парламент ЕС одобрил AI Act — «самый строгий» в мире закон о регулировании искусственного интеллекта. Что дальше?

После достижения политического консенсуса в декабре, законодатели ЕС большинством голосов (523 — «за») одобрили знаковый документ, регулирующий ИИ и требующий прозрачности от поставщиков, сообщает The Verge.

«Европа просто сейчас устанавливает глобальные стандарты в области искусственного интеллекта», — написал на X Тьерри Бретон, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка.

Президент Европейского парламента Роберта Метсола назвала этот закон новаторским, заявив, что он будет способствовать инновациям, одновременно защищая основные права.

«Искусственный интеллект уже в значительной степени вошел в нашу повседневную жизнь. Теперь он также будет частью нашего законодательства», — написала она в соцсети.

Что предлагает Закон?

Закон ЕС об искусственном интеллекте разделяет технологии на категории риска: начиная от вообще «неприемлемых» (которые будут запрещены), и завершая технологиями высокого, среднего и низкого уровня опасности.

Примером «неприемлемых» технологий являются системы дистанционной биометрической идентификации на основе искусственного интеллекта для сканирования лиц местными органами власти. Программы «высокого риска» включают критическую инфраструктуру, компоненты безопасности продуктов, основные частные и государственные услуги, технологии правоохранительных органов, которые могут нарушать права людей и тому подобное. От приложений с «ограниченным риском» будут требовать большей прозрачности (в качестве примера приводят взаимодействие пользователей с чат-ботами и возможность больше узнать о процессе взаимодействия, а также гарантии того, что созданный ИИ контент можно идентифицировать).

Закон предоставляет пространство для «свободного использования» искусственного интеллекта «с низким риском», который включает такие приложения, как видеоигры с поддержкой искусственного интеллекта или фильтры спама. По данным ЕС, на данный момент «подавляющее большинство» систем ИИ, используемых в блоке, относится к этой категории.

В то же время Закон об искусственном интеллекте от ЕС до сих пор не разъясняет, как компании должны рассматривать защищенный авторским правом материал, который входит в учебные данные модели.

Онлайн курс з промт інжинірингу та ефективної роботи з ШІ. Курс-інтенсив для отримання навичок роботи з ChatGPT та іншими інструментами ШІ для професійних та особистих задач, котрі допоможуть як новачку, так і професіоналу. Записатися на курс

Какие наказания предусмотрены?

Штрафы будут колебаться от 7,5 миллиона евро или 1,5% от общего мирового оборота компании (в зависимости от того, что больше) за предоставление неверной информации регуляторам; до 15 миллионов евро или 3% от мирового оборота за нарушение определенных положений закона, таких как обязательства по прозрачности; до 35 миллионов евро, или 7% оборота, за развертывание или разработку запрещенных инструментов ИИ.

Когда вступит в силу?

Закон еще должен пройти окончательную проверку и получить одобрение от Европейского совета. Он вступит в силу через 20 дней после публикации в официальном журнале и будет полностью применен через 24 месяца с некоторыми исключениями:

ограничения на запрещенные практики будут применяться через 6 месяцев после даты вступления в силу;

правила искусственного интеллекта общего назначения (12 месяцев после вступления в силу);

обязательства для систем высокого риска (36 месяцев).

Что у других стран?

В Китае уже введен целый ряд законов об искусственном интеллекте. А вот в США так и не смогли начать регулирование искусственного интеллекта, несмотря на то, что страна является домом для таких крупных игроков рынка, как Meta, Amazon, Adobe, Google, Nvidia и OpenAI. Администрация Байдена лишь издала исполнительный приказ, который заставляет государственные учреждения разработать стандарты безопасности и опираться на добровольные, необязательные соглашения, подписанные крупными игроками ИИ. Несколько законопроектов, поданных в Сенат, в основном касались дипфейков и водяных знаков.

В августе прошлого года Михаил Федоров сообщил, что Минцифры начало работу над нормативными правилами для использования ИИ в Украине.

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!