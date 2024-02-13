Первый закон об ИИ: в ЕС ратифицировали соглашение о правилах, которые «обезопасят» людей от новой технологии

Две ключевые группы законодателей ЕС во вторник утвердили временное соглашение относительно будущего закона об искусственном интеллекте — полноценное голосование в Парламенте запланировано на апрель.

Новое законодательство должно установить «ограждения» для искусственного интеллекта, который используется во многих отраслях: начиная от банковского дела и правоохранительных органов и заканчивая автомобильной промышленностью, электронными продуктами и авиакомпаниями.

В частности под регулирование будут подпадать базовые модели или генеративный искусственный интеллект, созданный OpenAI при поддержке Microsoft. В то же время большинство программ с ИИ определяются в законе как «технологии с низкими рисками», то есть они не подпадают под его действие.

Страны ЕС поддержали правила в начале февраля, после того, как Франция добилась уступок для облегчения административной нагрузки на «системы ИИ с высоким риском» и лучшей защиты коммерческой тайны.

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В то же время, как сообщает Reuters, бигтех все еще остается обеспокоенным, поскольку кое в чем правила оказываются «нечеткими и общими».