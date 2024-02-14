Патентное бюро США не будет предоставлять патенты искусственному интеллекту

Ведомство США по патентам и торговым маркам (USPTO) утверждает, что системы искусственного интеллекта не могут быть названы изобретателями, но люди могут использовать инструменты ИИ в процессе создания запатентованных изобретений и должны раскрывать информацию, если они это делают.

Агентство опубликовало свое последнее руководство после серии «слушаний» для сбора отзывов общественности, передает The Verge. В нем указано, что, хотя системы ИИ и другие «нефизические лица» не могут быть указаны в качестве изобретателей в патентных заявках, «использование системы ИИ физическим лицом не лишает физическое лицо права считаться изобретателем». Люди, регистрирующие патенты, должны сообщать, использовали ли они ИИ в процессе изобретения, так же как USPTO просит всех заявителей перечислить всю существенную информацию, необходимую для принятия решения.

Однако для того, чтобы иметь возможность зарегистрировать патент, человек, использующий ИИ, должен внести значительный вклад в разработку концепции изобретения. Человек, который просто просит ИИ-систему создать что-то и наблюдает за этим, не становится изобретателем, говорится в отчете. Ведомство отмечает, что человек, который просто ставит проблему перед ИИ-системой не может претендовать на получение патента.

Однако значительный вклад может быть продемонстрирован тем, как человек строит подсказку с учетом конкретной проблемы, чтобы получить конкретное решение от системы искусственного интеллекта. — отмечают в USPTO.

Ведомство также отмечает, что «поддержание «интеллектуального доминирования» над системой искусственного интеллекта само по себе не делает человека изобретателем» — поэтому просто наблюдение или владение искусственным интеллектом, который создает вещи, не означает, что можно подать заявку на патент на них.

В 2020 году USPTO постановило, что только «естественные люди» могут подавать заявки на патенты после того, как отклонило петицию исследователя Стивена Талера. Талер добавил созданную им систему искусственного интеллекта DABUS в качестве изобретателя к патентной заявке. Суд США поддержал решение патентного бюро. Другой федеральный суд постановил, что на ИИ-системы не могут распространяться авторские права, после того, как Талер подал отдельную заявку на изображение, созданное искусственным интеллектом.