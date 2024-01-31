PayPal увольняет 2500 работников — через неделю после анонса «новой главы» от гендиректора

Платежная компания присоединяется к рядам предприятий, объявивших о сокращении в январе.

Согласно заявлению гендиректора Алекса Криса, увольнения охватят 9% персонала — около 2500 рабочих мест. В январе прошлого года PayPal сократила 2000 работников.

«‎Мы формируем размер бизнеса, который позволит нам двигаться со скоростью, необходимой для предоставления услуг нашим клиентам и стимулирования прибыльного роста», — написал Крис в служебной записке. «В то же время мы будем продолжать инвестировать в сферы, которые, по нашему мнению, создадут и ускорят рост».

По словам Криса, компания реализует текущие сокращения через увольнение нынешних работников и отмену открытых и запланированных вакансий на 2024 год. За последний год акции PayPal упали более чем на 20%.

Как отмечает Business Insider Крис руководил финансовой компанией Intuit и был назначен президентом и генеральным директором PayPal в сентябре 2023 года. На прошлой неделе в своем первом большом объявлении он обнародовал планы по запуску серии инструментов с использованием ИИ, предназначенных для «революционизации коммерции».

Эти продукты включают «умные квитанции», которые будут использовать искусственный интеллект для отправки персонализированных рекомендаций клиентам. Крис описал ИИ-продукты как часть «новой главы» для PayPal.