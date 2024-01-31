Google потратила миллиарды на увольнение людей — $700 млн только в январе 2024-го

В этом месяце компания анонсировала сокращения в подразделениях рекламы, аппаратного обеспечения, поиска, покупок, карт, политики, основных инженеров и команд YouTube.

Впоследствии генеральный директор Google Сундар Пичаи во внутреннем письме предупредил сотрудников, что увольнения будут продолжаться до конца 2024 года.

Как сообщает The Verge, ссылаясь на квартальный отчет компании, на выходные пособия и другие расходы во время увольнение 12 000 человек в 2023-м Google потратила $2,1 млрд, а за первый месяц 2024-го — $700 млн (сокращено около 1000 человек).

Несмотря на увольнения, Google завершила 2023-й финансовый год с ростом в большем количестве основных бизнес-направлений (устойчивый рост цифровой рекламы и облачных вычислений Пичаи объяснил инвестициями Google в генеративный ИИ).

В четвертом квартале доход компании составил $86 млрд — на 13% больше, чем в соответствующий период прошлого года. Поисковый бизнес принес $48 млрд — на 13% больше, чем в прошлом году; сервисы и устройства по подписке — $10 млрд (главным образом благодаря подпискам на YouTube Premium и Music, YouTube TV и Google One); а вот рекламный доход — $9,2 млрд (на 15% больше, чем в прошлом году).

Во время разговора с инвесторами Пичаи назвал 2024 год «‎эрой Gemini» — новой большой языковой модели компании которая, как ожидается, будет работать во всех основных продуктах Google.

«‎Gemini — это первая реализация видения, которое было у нас, когда мы создавали Google DeepMind, объединив две исследовательские группы мирового уровня», — сказал Пичаи. «‎Вскоре появится Gemini Ultra. Команда уже работает над следующей версией и внедряет ее в наши продукты, начиная с Поиска».

Сейчас Google — третий по величине поставщик облачных технологий в мире, который уступает лишь Microsoft Azure и AWS. Однако облачное подразделение набрало обороты в прошлом году — Google Cloud заработала $9,19 млрд (рост на 25,6% по сравнению с прошлым годом).

Учитывая такие результаты, увольнения обошлись компании в «‎копейки», но компания дополнительно потратилась на закрытие офисных помещений — $1,8 млрд за весь 2023 год.