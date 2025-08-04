Южнокорейские дроны XAiDEN: один оператор управляет 100 БПЛА

С помощью искусственного интеллекта дроны XAiDEN от Nearthlab объединяются в рои по 10 БПЛА, один оператор может управлять 10 роями.

Кажется, корейцы уменьшили количественную потребность в квалифицированных операторах С помощью роев дронов только один человек может создать «мертвую зону» на определенной территории. Главной особенностью новых беспилотников является ИИ, который обеспечивает управление роем. На своем сайте компания очерчивает назначение изделий: совместная разведка, автономное отслеживание и точные удары.

«XAiDEN — это автономный ударный беспилотник следующего поколения, который выполняет динамические миссии, такие как совместная разведка, автономное отслеживание и точные удары, с помощью системы управления роем, разработанной собственными силами Nearthlab. XAiDEN работает, имея около 10 дронов, которые хранятся вместе и затем разделяются друг за другом для выполнения роевых полетов по команде. Обычно 10 дронов летают вместе в одной эскадрилье, и один человек может управлять до 10 эскадрильями», — объясняет Nearthlab.

Главный дрон роя единственный непосредственно управляемый оператором. Остальные 9 связаны только с главным и управляются ИИ. После получения команды рой абсолютно независим, не нуждается в ретронсляторе связи и не боится средств РЭБ. Меньшие дроны управляются ИИ и способны работать автономно.

«XAiDEN по умолчанию разработан для ношения 60-мм минометного снаряда, что устраняет необходимость производства отдельного оружия для ударного беспилотника. Это позволяет военным быстрее и эффективнее внедрять XAiDEN. Кроме того, Nearthlab планирует разработать формфактор XAiDEN в формате патрона, чтобы обеспечить возможность зарядки различными типами снарядов. […] Nearthlab отмечает, что ее дроны с искусственным интеллектом XAiDEN имеют уровень выполнения миссий, близкий к 100%. Компания объясняет, что поскольку миссию выполняет рой из 10 или более дронов, даже если атака одного терпит неудачу, другие дроны могут немедленно начать дополнительные атаки, чтобы полностью уничтожить цель».

На земле 10 беспилотников складываются в небольшую башню и ожидают команды. Сайт Defense Express предполагает, что 100 дронов могут находиться в воздухе в то время, когда еще 100 стоят на земле, чтобы их поддержать в случае необходимости. Теоретически, с постоянным подвозом дронов только один человек мог удерживать определенную зону. Однако эксперты сайта считают, что это был бы достаточно дорогой вариант. Производитель не говорит открыто о цене, но рассказывает о доходах от своих дронов в размере 5,5 млрд вон за прошлый год. Один доллар США стоит около 1390 вон.