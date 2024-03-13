Переводчик языка жестов, борьба с кибербуллингом, учебные приложения — украинские школьники представили свои проекты искусственного интеллекта

В этом году Украина впервые участвует в международном хакатоне Teens in AI, который проходит в более чем 40 странах мира. В минувшие выходные состоялся национальный этап конкурса, в котором 10 команд школьников представили собственные идеи, как использовать ИИ для решения глобальных проблем.

«Искусственный интеллект — это вызов, над которым нужно работать, и Украина уже активно интегрируется в этот тренд. В этом году наша страна впервые приняла участие в хакатоне Teens in AI, который проходит в более чем 40 странах мира. Мы вошли в топ-3 по количеству желающих присоединиться к хакатону. Команды школьников за 2 дня с нуля создали десять продуктов на основе ИИ, которые можно дорабатывать и запускать как полноценные стартапы. Уверен, наша молодежь имеет все шансы возглавить тренд внедрения искусственного интеллекта, создавать революционные проекты, которые смогут решать глобальные проблемы и влиять на наше будущее», — заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Украинские школьники представили разнообразные проекты, в частности, решения для борьбы с кибербуллингом, чатботы для планирования времени школьников и подготовки к экзаменам, а также AI-помощники для анализа физического и психологического состояния. Например, школьники предложили приложения для военных и ветеранов с ПТСР, ИИ-переводчики на язык жестов для подростков с нарушением слуха, а также обучающие приложения. Некоторые команды даже презентовали прототипы своих ИИ-продуктов.

Победила на хакатоне команда из Киева, которая разработала ConnectAbility — приложение на базе ИИ для изучения языка жестов. Оно может распознавать и озвучивать жесты человека с нарушением слуха, выполняя роль онлайн-переводчика. Далее проект ConnectAbility примет участие в отборе на международный этап хакатона. В международный финал конкурса пройдет только 5 команд, которые выберут из более чем 40 стран-участниц.

Источник: Минцифры

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!