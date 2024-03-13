Новости Технологии 13.03.2024 в 18:10 comment views icon

Переводчик языка жестов, борьба с кибербуллингом, учебные приложения — украинские школьники представили свои проекты искусственного интеллекта

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

В этом году Украина впервые участвует в международном хакатоне Teens in AI, который проходит в более чем 40 странах мира. В минувшие выходные состоялся национальный этап конкурса, в котором 10 команд школьников представили собственные идеи, как использовать ИИ для решения глобальных проблем.

«Искусственный интеллект — это вызов, над которым нужно работать, и Украина уже активно интегрируется в этот тренд. В этом году наша страна впервые приняла участие в хакатоне Teens in AI, который проходит в более чем 40 странах мира. Мы вошли в топ-3 по количеству желающих присоединиться к хакатону. Команды школьников за 2 дня с нуля создали десять продуктов на основе ИИ, которые можно дорабатывать и запускать как полноценные стартапы. Уверен, наша молодежь имеет все шансы возглавить тренд внедрения искусственного интеллекта, создавать революционные проекты, которые смогут решать глобальные проблемы и влиять на наше будущее», — заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Украинские школьники представили разнообразные проекты, в частности, решения для борьбы с кибербуллингом, чатботы для планирования времени школьников и подготовки к экзаменам, а также AI-помощники для анализа физического и психологического состояния. Например, школьники предложили приложения для военных и ветеранов с ПТСР, ИИ-переводчики на язык жестов для подростков с нарушением слуха, а также обучающие приложения. Некоторые команды даже презентовали прототипы своих ИИ-продуктов.

Победила на хакатоне команда из Киева, которая разработала ConnectAbility — приложение на базе ИИ для изучения языка жестов. Оно может распознавать и озвучивать жесты человека с нарушением слуха, выполняя роль онлайн-переводчика. Далее проект ConnectAbility примет участие в отборе на международный этап хакатона. В международный финал конкурса пройдет только 5 команд, которые выберут из более чем 40 стран-участниц.

Источник: Минцифры

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

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