Перуанцев Thunder Predator отстранили от чемпионата мира по Dota 2 с призовыми в $15 млн. Одного из членов команды поймали на использовании макросов
В киберспорте, как в любой другой индустрии, тоже порой случаются разного масштаба скандалы и инциденты. Ранее были уже аресты и крупные штрафы за организацию договорных матчей по StarCraft 2 и Overwatch в Южной Корее, а также реальные тюремные сроки за создание и распространение читов для PUBG в Китае. И вот сейчас стало известно о еще одном инциденте, связанном с киберспортом и играми, чрезмерное увлечение которыми недавно признали психическим расстройством.
По сообщению источника, организаторы The International 2018, крупнейшего соревнования по Dota 2, отстранили целую команду от участия в турнире с призовыми в $15 млн, обнаружив, что один из игроков в отборочных матчах в Южной Америке использовал мышь Razer с предустановленными посредством ПО Synapse 3 макросами. Речь о команде Thunder Predator из Перу. Обман вскрылся, когда игрок по имени Хуан Очоа «AtuN» сумел телепортировать несколько копий персонажа одновременно. Как отмечает источник, провернуть подобное без предварительного запрограммированного макроса невозможно.
В свою защиту Thunder Predator заявила, что никакие автоматизированные программные алгоритмы действий не задействовались, а Atún использовал мышь Synapse с «ручной настройкой, чтобы в полной мере задействовать преимущества аппаратного обеспечения». Но организаторы турнира расценили эти действия как читерство и вынесли безапелляционное решение о дисквалификации.
Менеджмент Thunder Predator написал на своей страничке в Facebook, что теперь команда начнет готовиться к следующему Dota Pro Circuit.
Источник: Motherboard
- Dota 2 — одна из самых популярных дисциплин в киберспорте. The International — крупнейший мировой турнир по Dota 2. В 2017 году призовой фонд турнира составлял более $24,7 млн.
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- Основной этап The International 2018 пройдет с 20 по 25 августа в Ванкувере на площадке Rogers Arena.
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- В этом году также будет проведён второй официальный киберспортивный матч против OpenAI бота/ов — искусственного интеллекта, с участием одного или команды из пяти профессиональных игроков которые будут представлять «человечество» в битве против одного или команды из пяти OpenAI ботов. Напомним, в прошлом году бот OpenAI обыграл одного из сильнейших игроков в Dota 2.