Перуанцев Thunder Predator отстранили от чемпионата мира по Dota 2 с призовыми в $15 млн. Одного из членов команды поймали на использовании макросов

В киберспорте, как в любой другой индустрии, тоже порой случаются разного масштаба скандалы и инциденты. Ранее были уже аресты и крупные штрафы за организацию договорных матчей по StarCraft 2 и Overwatch в Южной Корее, а также реальные тюремные сроки за создание и распространение читов для PUBG в Китае. И вот сейчас стало известно о еще одном инциденте, связанном с киберспортом и играми, чрезмерное увлечение которыми недавно признали психическим расстройством.

По сообщению источника, организаторы The International 2018, крупнейшего соревнования по Dota 2, отстранили целую команду от участия в турнире с призовыми в $15 млн, обнаружив, что один из игроков в отборочных матчах в Южной Америке использовал мышь Razer с предустановленными посредством ПО Synapse 3 макросами. Речь о команде Thunder Predator из Перу. Обман вскрылся, когда игрок по имени Хуан Очоа «AtuN» сумел телепортировать несколько копий персонажа одновременно. Как отмечает источник, провернуть подобное без предварительного запрограммированного макроса невозможно.

В свою защиту Thunder Predator заявила, что никакие автоматизированные программные алгоритмы действий не задействовались, а Atún использовал мышь Synapse с «ручной настройкой, чтобы в полной мере задействовать преимущества аппаратного обеспечения». Но организаторы турнира расценили эти действия как читерство и вынесли безапелляционное решение о дисквалификации.

Менеджмент Thunder Predator написал на своей страничке в Facebook, что теперь команда начнет готовиться к следующему Dota Pro Circuit.

Источник: Motherboard