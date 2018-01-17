В Китае арестовали 120 человек, которые помогали создавать и распространять читы для PUBG

Готовясь к релизу самой продаваемой игры в мире – многопользовательского шутера PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), крупнейший китайский интернет-провайдер Tencent начал проводить жесткие зачистки читеров и хакеров. Как сообщает Bloomberg, интернет-гигант помог китайским правоохранителям раскрыть по меньшей мере 30 дел и арестовать 120 человек, причастных к разработке и распространению хакерского и читерского ПО для PUBG. Те из задержанных, кто уже ранее имел судимость, получили тюремный срок.

По данным сервиса Steam Spy, большинство игроков в PUBG— из Китая. И это при том, что официально игра пока еще не запущена в этом регионе. К слову, в настоящее время по всему миру продано более 27 млн копий игры, что на данный момент делает PUBG самой продаваемой видеоигрой в мире.

Китай также является самым крупным источником разнообразных чит-кодов, подрывающих «Королевскую битву», которая и сделала игру настоящим феноменом, позволив обойти по продажам такие хиты, как Grand Theft Auto V. Но читы и прочие нечестные уловки являются серьезной угрозой для дальнейшего успеха проекта, особенно в долгосрочной перспективе. Так что понятно, почему Tencent и разработчик игры Bluehole выделяют столько ресурсов на борьбу с читерами.

В Bluehole сообщают, что ежедневно получают жалобы на непобедимых игроков. По данным Bloomberg, по состоянию на 16 января восемь из десяти лучших игроков PUBG имеют в своем никнейме символы QQ. Издание уточняет, что эти игроки пользуются мессенджером QQ, созданным Tencent, чтобы продавать читы. Они добавляют в никнеймы аббревиатуру QQ, а также номер своего аккаунта в мессенджере, например QQ574352672, чтобы любой желающий мог обратиться к ним для покупки читов. Один из этих пользователей предложил купить программу за 100 юаней (около $15) под названием «Jue Ying» которая, среди прочего, обеспечивает невидимость и дает возможность взглянуть на поле боя с высоты птичьего полета. Другой отправил уведомления клиентам о том, что они должны «быть осторожными и убивать не больше 15 человек за игру», предположительно, чтобы избежать обнаружения.

«PUBG переживает период становления и читеры угрожают замедлить его рост. Читеры в основном отпугивают новых пользователей, а без них PUBG не сможет укрепить свой ранний успех и стать долговременным хитом», – отметил сотрудник южнокорейской аналитической компании Kiwoom Securities Ким Хак Чжун.

По сути, PUBG – это своего рода цифровая версия «Голодных игр» – 100 бойцов попадают на остров и продолжают убивать друг друга пока не остается один выживший. То есть, получение благодаря читам сверхспособностей, которые обеспечивают абсолютное преимущество над другими игроками полностью компрометирует всю идею игры и убивает весь интерес к ней. В данном случае отток игроков вполне ожидаемое явление, хотя благодаря устойчивому росту продаж показатель одновременно подключенных пользователей пока не падает.

В данном случае будет уместно вспомнить недавний скандал с Epic Games, которая подала в суд на 14-летнего игрока, хваставшегося на YouTube использованием читерского ПО в шутере Fortnite.

Источник: Bloomberg