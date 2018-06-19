Игровая зависимость – теперь психическое заболевание
Еще в конце прошлого года стало известно о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) хочет признать игровую зависимость психическим заболеванием, тем самым поставив точку в бесконечных спорах на эту тему. И вот недавно вышла обновленная Международная классификация болезней, в которой среди прочих заболеваний есть «игровое расстройство». При диагностировании этого заболевания у больного врач в соответствующей графе медицинской карты будет ставить код классификатор 6C51.
ВОЗ выделяет несколько характерных признаков, которые можно считать достаточным основанием для установления больному диагноза «игровая зависимость»:
- Потеря контроля над игрой (агрессивность, частота игровых сеансов, степень вовлеченности, продолжительность, отключение от реального мира и т.д.);
- Присвоение играм повышенного приоритета над другими важными жизненными ценностями и повседневной деятельностью;
- Увлечение и злоупотребление игрой, невзирая на появление негативных последствий.
Такой характер поведения, как отмечает ВОЗ, является серьезным нарушением и непременно приводит к значительному ухудшению в личной, семейной, социальной, образовательной, профессиональной или других важных сферах жизни человека.
В ВОЗ отмечают, что характер заболевания может быть непрерывным, эпизодическим или повторяющимся.
Подтверждение диагноза требует постоянного наблюдения специалистов на протяжении одного года, хотя если симптомы очевидны и серьезны, а все диагностические рекомендации соблюдены, допускается сокращения необходимого срока наблюдения.
Что интересно, в классификации ВОЗ игровое расстройство соседствует с заболеваниями, вызванными употреблением психоактивных веществ вроде алкоголя и наркотиков (6С4).
Источник: ВОЗ