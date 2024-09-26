Samsung Galaxy Tab S10+ и S10 Ultra: планшеты с цифровым пером, искусственным интеллектом и ценой от 60 тыс. грн

Samsung представляет в Украине новые планшеты Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra — первые планшеты Samsung со встроенным искусственным интеллектом. Планшеты оборудованы 12,4-дюймовым (2800×1752 пикселя) и 14,6-дюймовым (2960×1848 пикселей) дисплеем Dynamic AMOLED 2X соответственно и поддерживают работу электронного пера S Pen, которое поставляется в комплекте с обеими моделями.
Обе модели получили процессор MediaTek Dimensity 9300+. Производительность Galaxy Tab S10 Ultra повышена благодаря увеличению частоты процессора на 18%, графического процессора — на 28%, а NPU — на 14% по сравнению с Galaxy Tab S9 Ultra. Модель Galaxy Tab S10+ имеет 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенного хранилища. В случае Galaxy Tab S10 Ultra дополнительно доступна конфигурация с 16 ГБ оперативной памяти и хранилищем емкостью 1 ТБ. Во всех случаях можно установить карту памяти емкостью до 1,5 ТБ. Поддерживается мобильная связь pSIM + eSIM. Подробные характеристики обеих моделей приведены в следующей таблице.
|Модель
|Galaxy Tab S10 Ultra (14,6 дюйма)
|Galaxy Tab S10+ (12,4 дюйма)
|Размеры
|208,6х326,4х5,4 мм
|185,4х285,4х5,6 мм
|вес
|718 г (Wi-Fi), 723 г (5G)
|571 г (Wi-Fi), 576 г (5G)
|ОС
|Android 14.0
|Android 14.0
|Дисплей
|14,6 дюйма, 2960 x 1848
|12,4 дюйма, 2800 x 1752
|120 Гц, Dynamic AMOLED 2X
+ Антиблик
|AP
|MediaTek Dimensity 9300+
|Камера
|Основная
|13 Мп + 8 Мп ультраширокоугольная
|13 Мп + 8 Мп ультраширокоугольная
|Фронтальная
|12 Мп + 12 Мп ультраширокоугольная
|12 Мп ультраширокоугольная
|Подключение
|5G (Sub-6), Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.3
|5G (Sub-6/mmW), Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.3
|цвет
|Опаловый серый
|Память
|16 ГБ + 1 ТБ
12 ГБ + 512 ГБ
12 ГБ + 256 ГБ
MicroSD до 1,5 ТБ
|12 ГБ + 512 ГБ
12 ГБ + 256 ГБ
MicroSD до 1, 5 ТБ
|Звук
|Четыре динамики
|S Pen
|IP68 S Pen (BLE) в комплекте
|защита
|IP68, улучшенный Armor AL
|SIM
|pSIM + eSIM
|Безопасность
|Отпечаток пальцев (FOD)
|БатареяЗарядка
|11 200 мАч / 45W
|10,090 мАч / 45W
|Аксессуары
|Электронное перо S Pen (BLE) в комплекте
Клавиатура-обложка Book Cover Keyboard
Клавиатура-обложка Book Cover Keyboard Slim
Чехол Smart Book Cover Smart Book Cover
Чехол Outdoor Cover
Экран для рукописи Notepaper Screen (Add-On)
Защитный экран Privacy Screen (Add-On)
Производитель обращает внимание на программные функции и возможности искусственного интеллекта, реализованные в новинках:
- С функцией Note Assist и электронным пером S Pen можно делать заметки на большом экране планшета. Учебные задания, конспектирование и ведение личных дневников становятся более эффективными благодаря автоматизированному транскрибированию и суммированию, которые делает искусственный интеллект. Функция Handwriting Help поможет отформатировать неряшливые рукописные заметки.
- Функция Эскиз на изображение позволяет переносить в цифровой формат свои творческие замыслы.
- Благодаря функции Circle to Search от Google на планшетах серии Galaxy Tab S10 можно искать что-либо, не переключаясь между приложениями.
- Кнопка Air Command с искусственным интеллектом на S Pen позволяет получить быстрый доступ к Galaxy AI Assistant. Приложения AI Assistant также можно запускать с помощью клавиши Galaxy AI Key на клавиатуре-обложке. Пользователи могут выбрать между Bixby от Samsung и Gemini от Google.
Планшеты серии Galaxy Tab S10 также могут работать как системы управления умным домом. 3D Карта отображает визуальный обзор помещения и все подключенные устройства, чтобы упростить управление устройствами в экосистеме SmartThings.
Планшеты Galaxy Tab S10 Ultra и Galaxy Tab S10+ будут доступны для заказа с 11 октября. В Украине устройства доступны в цвете Опаловый серый. Рекомендованная цена составляет от 59999 грн.
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