Samsung Galaxy Tab S10+ и S10 Ultra: планшеты с цифровым пером, искусственным интеллектом и ценой от 60 тыс. грн

Samsung представляет в Украине новые планшеты Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra — первые планшеты Samsung со встроенным искусственным интеллектом. Планшеты оборудованы 12,4-дюймовым (2800×1752 пикселя) и 14,6-дюймовым (2960×1848 пикселей) дисплеем Dynamic AMOLED 2X соответственно и поддерживают работу электронного пера S Pen, которое поставляется в комплекте с обеими моделями.

Обе модели получили процессор MediaTek Dimensity 9300+. Производительность Galaxy Tab S10 Ultra повышена благодаря увеличению частоты процессора на 18%, графического процессора — на 28%, а NPU — на 14% по сравнению с Galaxy Tab S9 Ultra. Модель Galaxy Tab S10+ имеет 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенного хранилища. В случае Galaxy Tab S10 Ultra дополнительно доступна конфигурация с 16 ГБ оперативной памяти и хранилищем емкостью 1 ТБ. Во всех случаях можно установить карту памяти емкостью до 1,5 ТБ. Поддерживается мобильная связь pSIM + eSIM. Подробные характеристики обеих моделей приведены в следующей таблице.

Модель Galaxy Tab S10 Ultra (14,6 дюйма) Galaxy Tab S10+ (12,4 дюйма) Размеры 208,6х326,4х5,4 мм 185,4х285,4х5,6 мм вес 718 г (Wi-Fi), 723 г (5G) 571 г (Wi-Fi), 576 г (5G) ОС Android 14.0 Android 14.0 Дисплей 14,6 дюйма, 2960 x 1848 12,4 дюйма, 2800 x 1752 120 Гц, Dynamic AMOLED 2X

+ Антиблик AP MediaTek Dimensity 9300+ Камера Основная 13 Мп + 8 Мп ультраширокоугольная 13 Мп + 8 Мп ультраширокоугольная Фронтальная 12 Мп + 12 Мп ультраширокоугольная 12 Мп ультраширокоугольная Подключение 5G (Sub-6), Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.3 5G (Sub-6/mmW), Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.3 цвет Опаловый серый Память 16 ГБ + 1 ТБ

12 ГБ + 512 ГБ

12 ГБ + 256 ГБ

MicroSD до 1,5 ТБ 12 ГБ + 512 ГБ

12 ГБ + 256 ГБ

MicroSD до 1, 5 ТБ Звук Четыре динамики S Pen IP68 S Pen (BLE) в комплекте защита IP68, улучшенный Armor AL SIM pSIM + eSIM Безопасность Отпечаток пальцев (FOD) БатареяЗарядка 11 200 мАч / 45W 10,090 мАч / 45W Аксессуары Электронное перо S Pen (BLE) в комплекте

Клавиатура-обложка Book Cover Keyboard

Клавиатура-обложка Book Cover Keyboard Slim

Чехол Smart Book Cover Smart Book Cover

Чехол Outdoor Cover

Экран для рукописи Notepaper Screen (Add-On)

Защитный экран Privacy Screen (Add-On)

Производитель обращает внимание на программные функции и возможности искусственного интеллекта, реализованные в новинках:

С функцией Note Assist и электронным пером S Pen можно делать заметки на большом экране планшета. Учебные задания, конспектирование и ведение личных дневников становятся более эффективными благодаря автоматизированному транскрибированию и суммированию, которые делает искусственный интеллект. Функция Handwriting Help поможет отформатировать неряшливые рукописные заметки.

Функция Эскиз на изображение позволяет переносить в цифровой формат свои творческие замыслы.

Благодаря функции Circle to Search от Google на планшетах серии Galaxy Tab S10 можно искать что-либо, не переключаясь между приложениями.

Кнопка Air Command с искусственным интеллектом на S Pen позволяет получить быстрый доступ к Galaxy AI Assistant. Приложения AI Assistant также можно запускать с помощью клавиши Galaxy AI Key на клавиатуре-обложке. Пользователи могут выбрать между Bixby от Samsung и Gemini от Google.

Планшеты серии Galaxy Tab S10 также могут работать как системы управления умным домом. 3D Карта отображает визуальный обзор помещения и все подключенные устройства, чтобы упростить управление устройствами в экосистеме SmartThings.

Планшеты Galaxy Tab S10 Ultra и Galaxy Tab S10+ будут доступны для заказа с 11 октября. В Украине устройства доступны в цвете Опаловый серый. Рекомендованная цена составляет от 59999 грн.

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