Первая межзвёздная комета C/2019 Q4 станет главным объектом наблюдения для астрономов в текущем и следующем годах





Астроном-любитель Геннадий Борисов из Симферополя обнаружил комету, которую с большой вероятностью можно будет считать вторым в истории межзвёздным объектом. В ближайшие несколько недель или даже месяцев астрономы продолжат наблюдать за ним, используя как можно больше наземных и космических телескопов, чтобы выяснить его происхождение.

Объект, названный впоследствии C/2019 Q4, впервые был замечен 30 августа. Он двигался со скоростью 150 тыс. км/ч (быстрее, чем любой объект в Солнечной системе), а траектория его полёта имела гиперболическую форму. На прошлой неделе международная группа экспертов и NASA объявили о том, что все признаки указывают на межзвёздное происхождение объекта. И хотя астрономическое сообщество официально пока не подтвердило этот факт, все уверены в том, что C/2019 Q4 – первая межзвёздная комета.

«Нет никаких сомнений, что она межзвёздная. Хорошая новость заключается в том, что если комета действительно находится за пределами Солнечной системы, мы обнаружили её в самый подходящий момент – когда она двигается к нам, а не от нас. Это означает, что у астрономов есть больше года для наблюдений и, возможно, это позволит узнать, из чего сделан этот таинственный объект», – сказал Дэвид Фарноккья (Davide Farnocchia) из Центра изучения околоземных объектов при Лаборатории реактивного движения NASA.

Астрономы никогда ранее не замечали межзвёздную комету, несмотря на то, что они постоянно посещают нашу Солнечную систему. Зачастую они движутся слишком быстро и слишком бледны, чтобы их можно было увидеть в наземные телескопы. В 2017 году астрономы обнаружили то, что впоследствии стало первым наблюдаемым межзвёздным объектом – астероид Оумуамуа (‘Oumuamua). К сожалению, это был тот момент, когда он вылетал из Солнечной системы с невероятной скоростью.

С кометой C/2019 Q4 совсем другая история. Прежде чем отдалиться от Земли, она приблизится к нам и Солнцу на минимальное расстояние. Это случится уже в декабре. Астрономы ожидают, что комета будет относительно яркой до апреля, что позволит наблюдать за ней вплоть до октября 2020 года. Сейчас нет никаких сомнений в том, что C/2019 Q4 – действительно комета. Первые снимки объекта, сделанные Обсерваторией Джемини на Гавайях, показали небесное тело среднего размера с хвостом из газа и пыли. Теперь учёные хотят узнать, что находится в этом газе и на поверхности объекта, чтобы затем сравнить материалы с ранее изученными кометами. Самый главный вопрос – насколько она схожа с теми, которые мы наблюдаем в Солнечной системе.

Источник: The Verge