Первая в мире: Xiaomi обошла Apple на рынке смарт-часов

Xiaomi возглавила лидерство на рынке продаж смарт-часов, подвинув на второе место Apple.

По информации аналитиков Canalys, в период с 1 января по 31 марта этого года в мире было продано 46,6 млн смарт-часов и смарт-браслетов, а объем рынка в годовом выражении увеличился на 13%. Xiaomi возглавила рейтинг, контролируя 19% рынка и продав 8,7 млн умных носимых гаджетов.

Объем продаж компании за последний год вырос на 44% после обновления серий Smart Band и Watch, а также более бюджетных гаджетов из серии Redmi. В частности, Redmi Band 5 стал одним из самых популярных на рынке за последнее время.

Следом идет Apple, которая занимает 16% рынка и продала за первые месяцы 2025 года 7,6 млн носимых смарт-устройств. На третьем месте оказалась еще одна китайская компания Huawei, которой удалось продать 7,1 млн смарт-часов. Сейчас на нее приходится 15% рынка, благодаря популярности таких устройств как Watch GT и Watch Fit.

На четвертом месте оказалась Samsung. Компании с начала года удалось продать 4,9 млн носимых устройств. Она сохраняет за собой контроль над 11% рынка. Смарт-часы Garmin вошли в пятерку лидеров с продажами около 1,8 млн единиц, что составляет 4% на рынке.

Аналитики также изучили главные требования покупателей смарт-часов и смарт-браслетов из стран Европы. Отмечается, что цена и время работы батареи были ключевыми факторами. Функции отслеживания состояния здоровья, название бренда и дизайн были другими основными факторами при выборе смарт-устройства. Интересно, что спортивные функции были среди менее важных решающих факторов.

Ми писали, что компания Garmin порадовала своих поклонников выходом нового «шпионского» гаджета ─ умных часов Instinct 3 Tactical Edition. По сравнению со стандартным Garmin Instinct 3, Tactical-версия получила укрепленное металлическое обрамление для лучшей выносливости.

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Между тем основатель Pebble Эрик Мичиговски представив две модели смарт-часов, которые возрождают его бренд — Core 2 Duo и Core Time 2. Core 2 Duo почти идентичны Pebble 2, но улучшены современными компонентами — черно-белый e-paper дисплей, защита IPX8, динамик, барометр и компас. Часы предлагают до 30 дней работы на одном заряде (в оригинальных Pebble было 7) и цену в $149 с доставкой с июля.

Источник: GSMArena; Canalys