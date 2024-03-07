Новости Устройства 07.03.2024 в 16:16 comment views icon

От «часофона» SPH-WP10 до смарт-кольца Galaxy Ring: инфографика всех носимых устройств Samsung, выпущенных с 1999 года

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Катерина Даньшина

Автор новостей ITC.ua

Чтобы отпраздновать демонстрацию Galaxy Ring на MWC в Барселоне на прошлой неделе, Samsung создала инфографику с полной историей ее носимых устройств.

Путь Samsung к носимым устройствам стартовал еще в 1999 году с SPH-WP10 — первых в мире коммерческих часов. Через год к устройству добавили функции ввода текста и голосового набора, тогда как Watch Phone 2003 года имел уже цветной OLED-дисплей.

В то же время настоящий толчок к рынку умных часов произошел в 2013 году с выпуском Gear. С тех пор Samsung выпустила несколько версий, в том числе Gear S3 в 2016 году, который обеспечил компании второе место на мировом рынке носимых устройств в первом квартале 2017 года.

Від «годинникофону» SPH-WP10 до смарткільця Galaxy Ring: інфографіка усіх носимих пристроїв Samsung, випущених з 1999 року

В течение последних двух с половиной десятилетий Samsung продолжала совершенствовать свои носимые устройства. Серия Galaxy Watch 6 — кульминация всех этих усилий вместе с Galaxy Fit3, а среди наушников Galaxy Buds2 Pro пока является настоящим чемпионом для корейской компании.

Что касается последнего устройства — умного кольца для «улучшения самочувствия» Galaxy Ring — то его должны официально презентовать на следующем мероприятии Samsung Unpacked, которое может состояться в начале-середине июля в Париже (там же будут представлены Galaxy Z Fold6 и Z Flip6).

Вице-президент Samsung Хон Пак отмечал, что Galaxy Ring будет контролировать режим сна на основе частоты сердечных сокращений, движений и дыхания, и предоставлять отчеты и советы пользователям. Компания также будет собирать данные от Natural Cycles, который уже отслеживает менструальный цикл и овуляцию через Galaxy Watch.

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