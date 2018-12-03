Первой смартфон с отверстием в экране все-таки выпустит Samsung, а не Huawei

До этого момента считалось, что первым смартфоном с дырявым экраном станет Huawei Nova 4, который будет представлен 17 декабря, о чем мы уже сообщали в одной из сегодняшних новостей. Но мы ошиблись. Первопроходцем на самом деле станет смартфон Samsung Galaxy A8S, который дебютирует на неделю раньше – 10 декабря. Весьма примечательно, что Samsung опубликовала рекламный постер с датой анонса Galaxy A8S практически сразу после Huawei, которая до этого рекламировала Nova 4 как первый смартфон с круглым вырезом экрана под фронтальную камеру.

Тизер Samsung Galaxy A8S опубликовало китайское подразделение Samsung Mobile на своей официальной страничке в Weibo. Кроме подтверждения названия новинки и даты на постере есть изображение передней панели грядущей новинки. Как видим, круглое отверстие под камеру размещено в верхнем левом углу. Фоновая заставка на космическую тематику явно отсылает к Infinity – маркетинговое название семейства безрамочных экранов Samsung. В данном случае речь о дисплее Infinity-O.

Предполагается, что Samsung Galaxy A8S не только первым в ассортименте южнокорейского гиганта получит экран Infinity O с точечным вырезом под фронтальную камеру. Он также станет первой моделью с подэкранным дактилоскопическим датчиком и первым лишится разъема 3,5 мм.

Аппаратным базисом Samsung Galaxy A8S послужит SoC Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Основная камера будет собрана из трех модулей разрешением 5, 10 и 25 Мп. С большой долей вероятности можно говорить, что оптика здесь такая же, как у Galaxy A7 (2018). Фронтальная камера укомплектована сенсором изображения разрешением 24 Мп. Также смартфон получил аккумуляторную батарею емкостью 3400 мА·ч, заряжаемую посредством разъема USB-C, и ОС Android 9.0 Pie из коробки.

Осталось узнать цену и сроки начала продаж новинки.

Источник: Gizmochina