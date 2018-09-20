Samsung представила Galaxy A7 (2018) — свой первый смартфон с тройной основной камерой

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Samsung представила сегодня в Южной Корее свой новый смартфон Galaxy A7 (2018). Это тот самый первый смартфон Samsung с тройной основной камерой, сообщениями о котором в последнее время пестрели все тематические ресурсы.

Итак, начнем с главной изюминки этой модели – основной камеры, собранной из четырех модулей. Ее модули выстроены вертикально вдоль длинной стороны корпуса и смещены к левому верхнему углу задней панели. В целом новинка очень похожа на концептуальный Samsung Galaxy A9 Star Pro, изображение которого мы публиковали не так давно, только там было четыре камеры.

Главный модуль основной камеры сочетает в себе сенсор изображения разрешением 24 Мп и объектив с диафрагмой F/1,7. В пару ему установлены вспомогательный модуль с матрицей разрешением 5 Мп и объективом с диафрагмой F/2,2, отвечающий за анализ глубины сцены, а также широкоугольный модуль с разрешением 8 Мп, диафрагмой F/2,4 и углом обзора в 120°. Фронтальная камера укомплектована сенсором изображения разрешением 24 Мп и объективом с максимальной диафрагмой F/2,0, а также имеет в своем распоряжении собственную светодиодную вспышку.

Технологии искусственного интеллекта применяются в обеих камерах смартфона. Поддерживается масса программных режимов и функций, включая Live Focus, Selfie Focus и Pro Lightning Mode. Поддержка режима AR-эмодзи, который позволит вам создавать собственный аватар при помощи сканирования своего лица, и функции автоматического распознавания сцены Scene Optimizer с последующим применением соответствующих настроек тоже есть.

Galaxy A7 (2018) получил экран AMOLED диагональю 6 дюймов разрешением 2220х1080 пикселей. Основой служит неназванная SoC с восьмиядерным процессором, работающим на частоте 2,2 ГГц. Вероятно, это SoC Exynos 7885. Оперативной памяти тут 4 либо 6 ГБ, а флэш-памяти — 64 либо 128 ГБ. Последнюю, конечно, можно будет расширить картами microSD (поддерживаются носители объемом до 512 ГБ).

Емкость аккумулятора составляет 3300 мА·ч.

Что касается средств беспроводного подключения, есть модем LTE Cat.6, двухдиапазонный адаптер Wi-Fi, модуль Bluetooth 5.0, NFC (опционально), приемник GPS/Glonass/BeiDou. Набор датчиков, включает семь различных сенсоров, включая дактилоскоп, который встроен в кнопку включения на боковой грани.

Габариты и масса Galaxy A7 (2018) — 159,8х76,8х7,5 мм и 168 граммов. Из коробки смартфон работает под управлением Android 8.0 Oreo. На выбор есть четыре варианта расцветки: синий, черный, золотистый и розовый.

Купить новинку можно будет уже этой осенью, первоначально она появится в некоторых странах Европы и Азии, затем география продаж постепенно расширится. Данных о цене, увы, пока нет. Слухи приписывали новинку ценник на уровне $400.

Напомним, что на 11 октября Samsung наметила мероприятие. Возможно, оно будет посвящено глобальному релизу Galaxy A7 (2018).

Можно констатировать, что Samsung следует своей новой стратегии, которая подразумевает внедрение разного рода инноваций изначально в моделях среднего уровня, а затем — во флагманских моделях.

Источник: indianexpress и Samsung